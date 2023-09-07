Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apakah Telur Baik untuk Penderita Diabetes? Cek Faktanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |19:46 WIB
Apakah Telur Baik untuk Penderita Diabetes? Cek Faktanya
Ilustrasi apakah telur baik untuk penderita diabetes (Foto:Istock)
PERTANYAAN apakah telur baik untuk penderita diabetes akan diulas dalam artikel ini. Pasalnya, telur memiliki sumber protein tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh.

Dilansir dari Healthline, dalam laporan American Diabetes Association (ADA) menilai telur sebagai pilihan yang sangat baik bagi penderita diabetes.

Itu karena satu butir telur berukuran besar hanya mengandung sekira setengah gram karbohidrat dan 7 gram protein berkualitas tinggi serta nutrisi penting lainnya.

Dengan ada kandungan itu menjawab ternyata telur baik untuk penderita diabetes. Sementara dilansir dari Medicalnewstoday, untuk sebuah studi tahun 2018 menunjukan seseorang yang rutin mengkonsumsi telur dapat meningkatkan glukosa darah puasa pada penderita pradiabetes atau diabetes tipe 2.

Telur

Peneliti juga berpendapat makan satu telur per hari bisa mengurangi risiko terkena diabetes.

Selain itu, penelitian pada 2015 lalu juga menunjukan penderita pradiabetes atau diabetes tipe 2 yang mengkonsumsi telur tidak mengalami perubahan negatif pada profil lipidnya.

