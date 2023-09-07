Resep Tongkol Suwir Sambal Matah, Enak dan Super Gampang

IKAN tongkol salah satu jenis ikan yang paling mudah dijumpai di pasar. Selain harganya murah, ikan tongkol juga memiliki protein yang tinggi sehingga sering dijadikan sebagai lauk untuk orang-orang yang sedang menjalani diet.

Ikan yang memiliki tekstur seperti tuna ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan, mulai dari digoreng, dibakar, disayur, dan masih banyak lagi. Bagi Anda yang sedang berdiet, Okezone punya resep mengolah ikan tongkol menjadi hidangan yang enak tapi gampang dibuat.

Andan bisa mengolah disuwir dan disiram dengan sambal matah. Menu ini tentunya sangat lezat dan sehat serta sangat gampamng dibuat sendiri di rumah. Pastinya lebih enak dan bahan-bahannya lebih sehat. Berikut resep tongkol suwir sambal matah seperti dirangkum dari Fit Champ Online Diet Herbalife, Kamis (7/9/2023)

Bahan:

25p gr ikan tongkol

1 siung bawang putih (haluskan)

1/4 sdt lada bubuk

garam (secukupnya)

Bahan sambal matah:

1 siung bawah putih (iris tipis)

3 butir bawang merah (iris tipis)

3-5 cabai rawit merah (iris)

1/2 batang serai bagian putihnya (rajang halus)

1/4 buah tomat (iris kecil-kecil)

garam (secukupnya)

1/2 sdt gula pasir

1 lembar daun jeruk

1,5 sdm minyak kelapa

