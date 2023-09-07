Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Tongkol Suwir Sambal Matah, Enak dan Super Gampang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:30 WIB
Resep Tongkol Suwir Sambal Matah, Enak dan Super Gampang
Resep tongkol suwir sambal matah, (Foto: Instagram @husnayakitchen)
A
A
A

IKAN tongkol salah satu jenis ikan yang paling mudah dijumpai di pasar. Selain harganya murah, ikan tongkol juga memiliki protein yang tinggi sehingga sering dijadikan sebagai lauk untuk orang-orang yang sedang menjalani diet.

Ikan yang memiliki tekstur seperti tuna ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan, mulai dari digoreng, dibakar, disayur, dan masih banyak lagi. Bagi Anda yang sedang berdiet, Okezone punya resep mengolah ikan tongkol menjadi hidangan yang enak tapi gampang dibuat. 

Andan bisa mengolah disuwir dan disiram dengan sambal matah. Menu ini tentunya sangat lezat dan sehat serta sangat gampamng dibuat sendiri di rumah. Pastinya lebih enak dan bahan-bahannya lebih sehat. Berikut resep tongkol suwir sambal matah seperti dirangkum dari Fit Champ Online Diet Herbalife, Kamis (7/9/2023)

Bahan:

25p gr ikan tongkol

1 siung bawang putih (haluskan)

1/4 sdt lada bubuk

garam (secukupnya)

Bahan sambal matah:

1 siung bawah putih (iris tipis)

3 butir bawang merah (iris tipis)

3-5 cabai rawit merah (iris)

1/2 batang serai bagian putihnya (rajang halus)

1/4 buah tomat (iris kecil-kecil)

garam (secukupnya)

1/2 sdt gula pasir

1 lembar daun jeruk

1,5 sdm minyak kelapa

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/298/3153592/laksa-1zY2_large.jpg
Resep Laksa Spaghetti, Hangat Cocok saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/298/3102840/yulita_intan-PNhj_large.jpg
Kombinasi Lezat Tahu dan Udang: Rahasia Sapo Tahu Gurih Mama Yulita Intan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102281/resep_ayam_masak_kurma_mama_lita-GYAh_large.jpg
Resep Ayam Masak Kurma yang Manis Pedas ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102280/resep_bugis_mandi-4mjp_large.jpg
Resep Membuat Bugis Mandi Lembut dan Gurih ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/298/3102272/resep_sayur_lodeh_salmon-YMvb_large.jpg
Kangen Masakan Indonesia? Coba Resep Sayur Lodeh Salmon ala Mama Lita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/298/3101867/telur_acar_kuning-auMy_large.jpg
Resep Telur Acar Kuning ala Mama Lita, Praktis dan Lezat!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement