Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kepiting Andaliman hingga Rawon, Ini Menu Makanan di Gala Dinner KTT ASEAN

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:04 WIB
Kepiting Andaliman hingga Rawon, Ini Menu Makanan di Gala Dinner KTT ASEAN
Gala Dinner KTT ASEAN. (Foto: Youtube)
A
A
A

GALA dinner KTT Ke-43 ASEAN yang terselenggara malam tadi memang sukses menyita perhatian banyak orang yang hadir. Para pemimpin negara pun nampak puas tidak hanya pada hidangan yang disajikan, tapi juga dengan atmosfer yang tersaji.

Chef Arnold Poernomo yang dipercaya untuk memimpin tim yang bertugas menentukan menu makanan yang akan dihidangkan. Memiliki tema yang serupa dengan pagelaran KTT ke-43 ASEAN kali ini, Nusantara The Forest, Chef Arnold bersama tim meramu berbagai jenis masakan dari sejumlah daerah di Indonesia.

Menu yang disajikan pun beragam, terdapat perbedaan menu bagi para tamu VVIP dan VIP. Sehingga membuat para tamu terkesan dengan keberagaman menu khas nusantara yang disuguhkan dengan memadukan menu tradisional di sejumlah daerah.

Chef Arnold

Menu pembuka (appetizer) bagi tamu-tamu VVIP yang merupakan kepala negara dan pemimpin organisasi internasional adalah Kepiting Andaliman dari Sumatra Utara, terdiri dari mud crab salad (salad kepiting), buah semangka, andaliman pepper aioli (saus aioli andaliman), pumpkin seeds (kuaci), dan baby spinach (bayam). Andaliman merupakan rempah yang sering digunakan di Sumatera Utara dimana akan meninggalkan cita rasa pedas yang khas bagi yang menyantapnya.

Sementara tamu VIP dihidangkan sajian ASEAN Assiette (“piring” ASEAN) yang berupa chicken mushroom terrine (ayam jamur dimasak terrine-seperti kornet), bebek betutu tart (tarbebek betutu), beef curry puff (karipap sapi), dan seafood roulade (seafood gulung).

Chef Arnold

Berlanjut ke hidangan utama (main course), tamu VVIP disajikan menu berupa daging kecap dari Jawa terdiri dari soy glazed Lampung wagyu cheek (daging pipi sapi masak kecap Lampung), kenikir chimichurri (saus kenikir), kentang, dan kubis brussel.

Sedangkan menu serupa untuk VIP adalah nasi campur Nusantara dari Sumatra Barat dan rawon dari Jawa Timur. Sajiannya terdiri dari nasi kemangi, braised beef short rib (iga sapi) dengan kuah rawon, acar timun, sosis ayam, dan sambal ayam pop.

Untuk menu penutup (dessert) disajikan Nusantara Urban Forest (IKN) terdiri dari cokelat, spiced banana (pisang berbumbu), jasmine apple (apel melati), dan matcha moss (saus teh hijau).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/612/3010528/world-water-forum-ke-10-dibuka-dengan-tradisi-bali-sagara-kerthi-VgT2DR8nyK.JPG
World Water Forum ke-10 Dibuka dengan Tradisi Bali Sagara Kerthi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/612/2879275/kamala-harris-apresiasi-perhelatan-ktt-asean-2023-netizen-puji-kerja-keras-wishnutama-T9vKXH8a6s.jpeg
Kamala Harris Apresiasi Perhelatan KTT ASEAN 2023, Netizen Puji Kerja Keras Wishnutama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/194/2878369/penampilan-cantik-yura-yunita-pakai-kebaya-bernuansa-gold-di-gala-dinner-ktt-asean-ke-43-YtIOgL2pGT.jpg
Penampilan Cantik Yura Yunita Pakai Kebaya Bernuansa Gold di Gala Dinner KTT ASEAN ke-43
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/612/2878084/iriana-jokowi-bakal-ajak-para-ibu-negara-ke-tmii-apa-saja-kegiatannya-SOJiTlKd4i.jpg
Iriana Jokowi Bakal Ajak Para Ibu Negara ke TMII, Apa Saja Kegiatannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/298/2878012/persiapan-gala-dinner-ktt-ke-43-asean-di-hutan-kota-senayan-mewah-dan-spektakuler-p3YbX8v9iJ.jpg
Persiapan Gala Dinner KTT Ke-43 ASEAN di Hutan Kota Senayan, Mewah dan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/298/2877981/chef-degan-siap-sajikan-makanan-khas-indonesia-di-gala-dinner-ktt-ke-43-asean-Sqq2jyLIl7.jpg
Chef Degan Siap Sajikan Makanan Khas Indonesia di Gala Dinner KTT Ke-43 ASEAN
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement