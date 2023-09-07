Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Jus Kedondong, Minuman Kesukaan Presiden Jokowi yang Ada di Gala Dinner KTT ASEAN

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |23:00 WIB
Resep Jus Kedondong, Minuman Kesukaan Presiden Jokowi yang Ada di Gala Dinner KTT ASEAN
Resep jus kedondong. (Foto: Cookpad)
A
A
A

JUS kedondong menjadi salah satu minuman kesukaan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Saking sukanya dengan jus kedondong, minuman ini bahkan hadir dalam menu gala dinner KTT ke-43 ASEAN, yang digelar di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Plataran, Jakarta, Rabu 6 September 2023.

Selain jus kedondong, ada juga fresh orange juice, Bhineka dan jenis minuman lainnya yang menjadi pelepas dahaga dalam jamuan makan malam kenegaraan yang mengusung tema “Nusantara on The Forest”.

Bagi Anda yang belum pernah, ataupun belum berkesempatan mencoba kesegaran jus kedondong, maka bisa membuatnya di rumah.

Caranya cukup mudah dan praktis. Merangkum dari Cookpad, berikut resep jus kedondong ala Dilla Wahab, yang dikutip pada Kamis (7/9/2023) berikut ini.

Kedondong

Resep Jus Kedondong

Bahan-bahan 

5 bh kedondong

250 ml air dingin

2 bh jeruk nipis

Secukupnya gula atau madu

Secukupnya asam kiamboy

Tambahan

Es batu sesuai selera

