Aman Dikonsumsi Setiap Hari, Ini 7 Manfaat Susu UHT untuk Kesehatan Tubuh

Dapatkan manfaat susu UHT untuk kesehatan dengan cara mengonsumsinya setiap hari. Terbukti aman dikonsumsi anak-anak maupun orang dewasa.

Susu UHT adalah susu yang diolah menggunakan teknologi ultra-high temperature (UHT). Metode modern ini efektif membuat susu jadi steril tanpa merusak kandungan nutrisi alaminya.

Proses UHT menghancurkan hampir semua bakteri atau mikroorganisme berbahaya yang ada di dalam susu. Jadi, susu bisa bisa tahan hingga sembilan bulan tanpa perlu kamu simpan di kulkas.

Lantas, apa saja manfaat Susu UHT bagi tubuh? Yuk simak dalam pembahasan berikut ini!

Manfaat Susu UHT

1. Memperkuat Sistem Imun Tubuh

Manfaat susu UHT yang pertama adalah memiliki kandungan nutrisi berupa kalsium yang diperlukan tubuh. Kalsium pada susu UHT diklaim ampuh untuk mengoptimalkan sistem imun. Ketika sistem imun tubuh dapat berfungsi dengan baik, maka Anda akan terhindar dari berbagai gangguan kesehatan.