HOME WOMEN FASHION

Potret Putri Anne Tampil Berani Pakai Gaun Terbuka Pasca Buka Hijab

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |23:30 WIB
Potret Putri Anne Tampil Berani Pakai Gaun Terbuka Pasca Buka Hijab
Potret Putri Anne, (Foto: Instagram @anneofficial1990)
A
A
A

PUTRI Anne jadi perbincangan para netizen beberapa waktu belakangan ini. Tak hanya seputar kehidupan pribadinya, tapi juga visual gaya penampilannya yang sekarang sudah sangat berubah.

Usai melepas hijabnya, Putri Anne kini tampil lebih berani. Lewat akun Instagram miliknya, ia terlihat kerap mengunggah potret dirinya memakai pakaian terbuka. Seperti pada postingan terbarunya menunjukkan penampilan seksinya, yang nampaknya bagian dari pemotretan.

Ibu satu anak itu tampil cantik memakai gaun seksi berwarna hitam model tube strapless dress. Dia memadukan penampilannya dengan sneakers warna putih. Dalam foto itu, Putri Anne menjalani pemotretan outdoor dengan pemandangan pepohonan hijau, sambil berpose berdiri di tangga dengan pengambilan angle foto dari atas.

(Foto: Instagram @anneofficial1990) 

Tak nampak jelas tampilan makeup Putri Anne, namun di foto ini dia memilih menggerai rambut ombrenya yang berwarna coklat kemerahan.

