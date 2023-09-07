Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Aylin Acar, Senyum Manisnya Menawan Hati

Firza Alifia , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |18:17 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Aylin Acar, Senyum Manisnya Menawan Hati
Aylin Acar. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Aylin Acar dikenal sebagai atlet bola voli asal Turki. Atlet kelahiran 21 Juli 1995 itu memiliki tinggi 169 cm dengan berat 68 kg, sehingga dia pun dipercaya menjadi libero andalan.

Dia pun memiliki sederet prestas, seperti medali silver bersama tim di FIVB Nations League 2018. Memenangkan piala CEV Women's Challenge Cup pada musim 2014- 2015 dan 2016-2017, third places CEV Women's Challenge Cup 2015- 2016 dan runners-up CEV Women's Challenge Cup 2015- 2016.

Atlet yang berposisi sebagai libero itu kerap tampil manis saat di lapangan, namun Aylin juga sangat menawan saat berada di luar lapangan loh. Nah, berikut potret dirinya yang dilansir dari Instagram @aylinsarioglu

Outer Gold

Aylin Acar

Pemotretan Aylin kali ini sangat stunning dengan outer gold-nya. Ia memadukannya dengan gaun mini hitam dan aksesoris anting bulat yang membuat tampilannya makin cantik.

Hotpants jeans

Aylin Acar

Kali ini Aylin berpose dibawah pancaran sinar matahari. Style-nya yang terlihat santai dengan kemeja putih dan hotpants jeans membuat tampilannya kian menarik.

Tampil Sporty

Aylin Acar

Pemotretan kali ini Aylin terlihat tampil semi formal yang sporty. Ia mengenakan blazer hitam dipadukan dengan rok mini hitam putih dan sepatu sneakers putihnya.

Halaman:
1 2
      
