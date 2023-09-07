4 Potret Rachel Vennya Pakai Dress Belahan Paha Tinggi, Cantik Maksimal

RACHEL Vennya akhirnya menjajal dunia peran di film layar lebar Sleep Call. Bahkan, debut aktingnya itu pun mengantarkan dia ke dalam daftar nama-nama aktor dan aktris lainnya untuk memperebutkan nominasi sebagai Aktris Pilihan Penonton Festival Film Indonesia 2023.

Film debutnya itu berhasil masuk dalam kategori 30 film yang lolos tahap seleksi awal sehingga beberapa aktor dan aktris yang terlibat di dalamnya pun diberi kesempatan untuk meraih penghargaan FFI dengan sistem voting melalui kategori Pilihan Penonton.

Terlepas dari peran tersebut, tidak hanya aktingnnya yang patut dipuji, tapi juga penampilannya yang maksimal dalam balutan dress nan cantik. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @rachelvennya.

Tube dress

Di momen premier filmnya, Rachel Vennya tampak tampil seksi dengan tube dress berwarna hitam. Dress karya desainer Asky Febrianti tersebut tampak memiliki detail belahan tinggi di bagian paha sehingga mengekspos keseksian Rachel Vennya.

Ranting dress nan dramatis

Dress yang dikenakan Rachel Vennya juga tampak memiliki detail aksen hiasan ranting berwarna gold bermotif bunga yang tampak dramatis menghiasi bagian depan dress. Selain itu, ada juga detail kain tile tambahan berwarna lilac yang tampak melintang di bagian depan dress.