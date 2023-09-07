Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Rachel Vennya Pakai Dress Belahan Paha Tinggi, Cantik Maksimal

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:07 WIB
4 Potret Rachel Vennya Pakai Dress Belahan Paha Tinggi, Cantik Maksimal
Rachel Vennya. (Foto: Instagram)
A
A
A

RACHEL Vennya akhirnya menjajal dunia peran di film layar lebar Sleep Call. Bahkan, debut aktingnya itu pun mengantarkan dia ke dalam daftar nama-nama aktor dan aktris lainnya untuk memperebutkan nominasi sebagai Aktris Pilihan Penonton Festival Film Indonesia 2023.

Film debutnya itu berhasil masuk dalam kategori 30 film yang lolos tahap seleksi awal sehingga beberapa aktor dan aktris yang terlibat di dalamnya pun diberi kesempatan untuk meraih penghargaan FFI dengan sistem voting melalui kategori Pilihan Penonton.

Terlepas dari peran tersebut, tidak hanya aktingnnya yang patut dipuji, tapi juga penampilannya yang maksimal dalam balutan dress nan cantik. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @rachelvennya.

Tube dress

Rachel Vennya

Di momen premier filmnya, Rachel Vennya tampak tampil seksi dengan tube dress berwarna hitam. Dress karya desainer Asky Febrianti tersebut tampak memiliki detail belahan tinggi di bagian paha sehingga mengekspos keseksian Rachel Vennya.

Ranting dress nan dramatis

Rachel Vennya

Dress yang dikenakan Rachel Vennya juga tampak memiliki detail aksen hiasan ranting berwarna gold bermotif bunga yang tampak dramatis menghiasi bagian depan dress. Selain itu, ada juga detail kain tile tambahan berwarna lilac yang tampak melintang di bagian depan dress.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168812/rachel-XH2s_large.jpg
Outfit Pantai Rachel Vennya Dikritik, Netizen: Padahal Pernah Berhijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/194/3094580/potret_rachel_vennya_hadiri_gala_premier_film_terbarunya_berkebaya_hitam_dengan_tampil_berkelas-BAd6_large.jpg
Potret Rachel Vennya Hadiri Gala Premier Film Terbarunya, Berkebaya Hitam dengan Tampil Berkelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091133/5_potret_rachel_vennya_liburan_ke_magelang_makan_malam_mewah_hingga_jelajah_pedesaan-vh0f_large.jpg
5 Potret Rachel Vennya Liburan ke Magelang, Makan Malam Mewah hingga Jelajah Pedesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/30/612/3091103/intip_biaya_fantastis_menginap_semalam_ala_rachel_vennya_bikin_melongo-yXGw_large.jpg
Intip Biaya Fantastis Menginap Semalam ala Rachel Vennya, Bikin Melongo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/612/3072443/rachel_vennya_vs_azizah_salsha-LifD_large.jpg
Sumber Kekayaan Rachel Vennya, Selebgram yang Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/612/2989598/mengenal-caracal-kucing-yang-lagi-viral-karena-ditelantarkan-mantan-suami-rachel-vennya-bBMzVtcQDf.jpg
Mengenal Caracal, Kucing yang Lagi Viral karena Ditelantarkan Mantan Suami Rachel Vennya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement