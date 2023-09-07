Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret BCL saat Pilates, Cantik dan Lentur Banget

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:30 WIB
7 Potret BCL saat Pilates, Cantik dan Lentur Banget
Potret BCL saat Pilates, (Foto: Instagram @bclsinclair)
A
A
A

POTRET BCL saat Pilates, akan bisa dilihat dalam artikel ini. BCL atau Bunga Citra Lestari bisa dibilang tampil beda dari kebanyakan artis lainnya jika menyangkut soal olahraga.

Jika kebanyakan artis sedang tergila-gila dengan olahraga tenis, perempuan berumur 40 tahun justru sedang rajin berolahraga pilates.

Lewat akun Instagram pribadinya, @bclsinclair BCL sering mengunggah potret dirinya saat sedang asyik berolahraga pilates. Jadi penasaran kan seperti apa sih seorang BCL jika sedang tekun pilates? Dihimpun dari akun Instagram miliknya, @bclsinclair, Kamis (7/9/2023) mari simak paparan tujuh potret BCL sedang pilates berikut ini,

1. Mirror selfie: Olahraga tanpa mirror selfie rasanya memang kuras pas. Layaknya seperti kebanyakan orang biasa yang sedang olahraga, di sini BCL juga tak lupa mirror selfie di depan kaca setelah melakukan pilates, walaupun sudah terlihat capek namun tidak menghilangkan kecantikan wajahnya.

(Potret BCL saat Pilates, Foto: Instagram @bclsinclair) 

2. Pilates bikin bahagia: Pilates disebut BCL membuat dirinya bahagia, ibu satu anak ini membagikan fotonya dengan senyum merekah di depan kaca. "Pilates makes me happier", ujar BCL.

(Potret BCL saat Pilates, Foto: Instagram @bclsinclair)

3. Terapi: BCL melakukan pilates sebagai aktivitas terapinya. Memamerkan tubuh lenturnya dengan setelan hitam, ia tampak cukup lihat melakukan olahraga tersebut.

 

(Potret BCL saat Pilates, Foto: Instagram @bclsinclair)

 

Halaman:
1 2 3
      
