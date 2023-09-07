Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Happy Salma Pakai Batik Kudus, Modis dan Elegan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |04:33 WIB
Potret Happy Salma Pakai Batik Kudus, Modis dan Elegan
Happy Salma. (Foto: MNC)
A
A
A

HAPPY Salma turut hadir dalam acara pagelaran busana koleksi Batik Kudus Sandyakala Smara karya desainer Tanah Air, Denny Wirawan. Acara tersebut berlangsung di Rumah Adat Kudus Yasa Amrta, Kudus, Jawa Tengah.

Kehadiran Happy Salma dalam acara ini turut menambah kehangatan. Apalagi, wanita berusia 43 tahun ini turut menjadi monolog dan menarasikan kisah di balik eloknya Batik Kudus.

Happy Salma“Saya deg-degan juga karena di sini banyak sesepuh yang sangat mengerti sejarahnya Kudus. Jangan sampai saya salah berucap,” ungkap Happy Salma kepada MNC Portal Indonesia di Kudus, Jawa Tengah.

Dalam acara ini, Happy tampil anggun dan elegan dengan busana rancangan Denny Wirawan. Ia mengenakan kebaya putih dengan detail renda di bagian depan dan lengannya.

Happy juga mengenakan kain dengan corak motif Kudus yang juga merupakan karya tangan Denny Wirawan.

“Yang pasti ini rancangan Denny Wirawan yang saya banggakan, dan ini corak dari motif Kudus yang kisahnya diceritakan bagaimana mereka mengalami masa kejayaan, tapi tenggelam seiring dengan zaman,” ungkap Happy.

Halaman:
1 2
      
