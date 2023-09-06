Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 7 September: Aquarius Belajar Melepaskan dan Ikhlas, Pisces Stop Berdebat

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 7 September: Aquarius Belajar Melepaskan dan Ikhlas, Pisces Stop Berdebat
Ilustrasi zodiak, (Foto: Times of India)
A
A
A

SEPERTI penerawangan engan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk Aquarius dan Pisces., seperti dilansir dari New York Post.

1. Aquarius: Jika Anda terus-terusan berpegang pada sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi, lihat saja Anda pasti akan kesal ketika akhirnya hal itu terpaksa lepas dari genggaman.

Namun jika Anda rela melepaskannya hari ini, Anda akan memberikan ruang dalam hidupmu sendiri untuk sesuatu yang jauh lebih berharga.

2. Pisces: Pilihan Anda mungkin terbatas akhir-akhir ini, tetapi masih banyak sebetulnya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi Anda saat ini. Untuk memulainya, coba bisa berhenti berdebat dengan teman atau orang terkasih karena hal-hal sepele. Jadilah mitra, bukan saingan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
