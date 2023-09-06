Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 7 September: Sagitarius Pasang Target Tinggi, Capricorn Sibuk Branding Imej

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 7 September: Sagitarius Pasang Target Tinggi, Capricorn Sibuk Branding Imej
Ilustrasi zodiak Sagitarius, (Foto: Unsplash)
A
A
A

BAGAIMANA penerawangan engan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk Sagitarius dan Capricorn, seperti dilansir dari New York Post.

1. Sagitarius: Hari ini orang-orang Sagitarius disadarkan bahwa dirinya perlu mempunyai tujuan yang lebih tinggi dalam karir. Langkah pertama, meyakinkan diri sendiri dulu bahwa Anda memiliki apa yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi. Pilihlah tantangan yang benar-benar menguji Anda hari ini dan tunjukkan kepada dunia apa yang kamu bisa lakukan.

2. Capricorn: Branding imej sedang jadi prioritas nomor satu orang-orang Capricorn di hari ini, pekan ini. Bagaimana caranya meningkatkan citra diri, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan pribadi Anda.

Banyak orang berpikir bahwa Anda tidak cukup mampu untuk dipercaya dengan informasi penting. Tunjukkan pada mereka bahwa itu tidak benar adanya.

(Rizky Pradita Ananda)

      
