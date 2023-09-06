Ramalan Zodiak 7 September: Libra Ada Paksaan, Scorpio Belajar Lebih Santai

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk Libra serta Scorpio, seperti dilansir dari New York Post.

1. Libra: Hari ini para Libra banyak dipaksa, mendapat tekanan dari orang-orang di sekitar yang yakni bahwa Anda bisa dipaksa melakukan hal-hal yang jelas-jelas bukan kepentingan diri Anda. Konfrontasi dengan keras, kalau Anda tidak suka dipaksa, andalkan diri sendiri.

2. Scorpio: Akhir-akhir ini pandangan Anda terlalu negatif dan perlu belajar bagaimana menjadi lebih santai dan menikmati hidup. Namun kabar baiknya, apa pun yang membebani pikiran Anda secara ajaib akan hilang dalam 24 jam ke depan, jadi tak perlu khawatir berlebihan.

(Rizky Pradita Ananda)