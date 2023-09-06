Ramalan Zodiak 7 September: Leo Banyak Tekanan dari Kolega, Virgo Rasa Takut Kuasai Diri

BAGAIMANA dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk Leo dan Virgo, seperti dilansir dari New York Post.

1. Leo: Semakin banyak teman dan kolega yang mencoba menekan Anda hari ini agar mau mengikuti proyek kemauan mereka. Padahal ini tak menarik di matamu, tapi ingat Anda harus menolaknya. Bahkan dengan risiko menyakiti perasaan orang tersebut. Terbuka saja, bahwa Anda memang tidak tertarik.

2. Virgo: Terkadang Anda membiarkan rasa takut menguasai diri dan itu bisa menjadi masalah saat ini, terutama jika Anda berada dalam situasi di mana orang lain meragukan kemampuan dirimu hei para Virgo. Bertingkahlah seolah-olah Anda tahu apa yang dilakukan, meskipun awalnya kebingungan.

(Rizky Pradita Ananda)