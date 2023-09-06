Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 7 September: Gemini Belajar Menolak, Cancer Berani Jujur

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |02:00 WIB
Ramalan Zodiak 7 September: Gemini Belajar Menolak, Cancer Berani Jujur
Ilustrasi zodiak Gemini, (Foto: Unsplash)
APA kata prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk Gemini serta Cancer, seperti dilansir dari New York Post.

1. Gemini: Anda tidak suka harus menolak orang yang datang kepada dirimu untuk mencari bantuan, tetapi hari ini para Gemini mungkin tidak punya pilihan untuk menolak, karena Anda bahkan tidak punya waktu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Hanya ada sedikit hal yang bisa diberikan oleh Gemini.

2. Cancer: Para Cancer harus jujur hari ini, jangan menyimpan fakta yang ada hanya karena ingin membahagiakan orang lain. Kebohongan seperti ini akan berdampak pada situasi di masa depan. Kejujuran selalu merupakan kebijakan terbaik, daripada mendengar kalimat-kalimat bunga penuh kebohongan.

(Rizky Pradita Ananda)

      
