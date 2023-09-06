Ramalan Zodiak 7 September: Aries Jangan Tertipu Kisah Sedih, Taurus Jangan Paksa Orang Lain

PENASARAN dengan prediksi peruntungan tanda zodiak Anda menuju akhir pekan di bulan September ini? Berikut ramalan zodiak hari ini dari ahli astrologi, Sally Brompton untuk Aries dan Taurus, seperti dilansir dari New York Post.

1. Aries : Jangan biarkan atau izinkan seseorang mempermainkan ketulusan hati Anda, untuk meraih simpatimu. Jika sampai terjebak, para Aries akan menyesalinya di kemudian hari, ketika Anda mengetahui bahwa apa yang dikisahkan tak benar adanya. Jangan tertipu oleh cerita sedih orang-orang ini

2. Taurus: Hari ini ada energi yang mendorong diri para Taurus untuk melampaui batas biasanya, namun berhati-hatilah untuk jangan sampai berselisih dengan rekan kerja yang tingkat energi dan ambisinya tidak sesuai dengan Anda. Ingat tak semua orang punya energi dan skill yang sama.

(Rizky Pradita Ananda)