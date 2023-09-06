Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Menggunjingkan yang Viral di Medsos

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |23:30 WIB
Arti Kata Menggunjingkan yang Viral di Medsos
Arti Kata Menggunjingkan, (Foto:Freepik)
A
A
A

ARTI Kata Menggunjingkan,  yang tengah viral di jagat maya dan linimasa media sosial, bisa Anda dapatkan melalui artikel ini. Mengingat sebagian orang, mungkin belum tahu atau memahami arti kata menggunjingkan itu sendiri.

Menggunjingkan berasal dari kata gunjing, sebagaimana dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada Rabu (6/9/2023), gunjing adalah umpat dan fitnah. Sementara menggunjingkan menurut KBBI adalah memperkatakan kejahatan orang dan sebagainya.

Menariknya, tahukah Anda ternyata   Menggunjingkan dalam bahasa Arab juga disebut ghibah loh! Mengutip laman resmi Muhammadiyah, ghibah atau menggunjingkan adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada saudara sesama Muslim ketika orang tersebut tidak hadir, dengan sesuatu yang benar tetapi tidak disukainya, seperti menggambarkannya dengan apa yang dianggap sebagai kekurangan menurut umum untuk meremehkan dan menjelekkan.

 

 (Arti Kata Menggunjingkan, Foto: Freepik) 


Kata menggunjing ini viral di media sosial alias medsos, karena kerap digunakan dalam banyak percakapan di medsos. Apalagi jika ada isu terkait orang-orang yang tenar seperti selebriti, politisi dan pejabat, termasuk juga influencer kerap mendapat gunjingan dari para netizen pengguna sosial media.

 BACA JUGA:

 (Arti Kata Menggunjingkan, Foto: Freepik)

 

Halaman:
1 2 3
      
