Kenapa Cuaca Minggu Ini Dingin, Begini Penjelasan BMKG

KENAPA Cuaca Minggu Ini Dingin, akan diuraikan dalam artikel ini. Mungkin sebagian orang penasaran ingin tahu kenapa cuaca pada minggu ini dan pekan-pekan sebelumnya menjadi lebih dingin pada malam hari. Padahal, Indonesia tengah memasuki musim kemarau sejak Juli 2023 kemarin.

Merujuk pada penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) soal kenapa cuaca minggu ini dingin dan juga cuaca di bulan musim kemarau ini lebih dingin pada biasanya. Hal ini disampaikan oleh Biro Hukum dan Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat BMKG pada 8 Juli 2023, yang dikutip Rabu (6/9/2023)

BMKG menjelaskan, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi di bulan-bulan puncak musim kemarau, yang terjadi pada Juli hingga September 2023.

(Kenapa Cuaca Minggu Ini Dingin, Foto: Instagram)

Saat ini, wilayah Pulau Jawa hingga NTT berada pada musim kemarau. Musim ini ditandai dengan adanya pergerakan angin dari arah timur-tenggara yang berasal dari Benua Australia, yang mana pada bulan Juli-Agustus wilayah Australia berada dalam periode musim dingin.

(Kenapa Cuaca Minggu Ini Dingin, Foto: Wayhome Studio/Freepik)

Sehingga, pola tekanan udara yang relatif tinggi di Australia menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia menuju Indonesia atau dikenal dengan Monsoon Dingin Australia yang bertiup menuju wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Indonesia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin.