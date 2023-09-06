Ini Alasan Kenapa Tuyul Tidak Mencuri di Bank

MENGULIK alasan kenapa tuyul tidak mencuri di bank. Bagi masyarakat Indonesia, tuyul digunakan sebagai alat pesugihan bagi orang-orang yang ingin menjadi kaya secara mendadak.

Uniknya, pesugihan tuyul tidak semata-mata memberikan kekayaan pada majikannya. Akan tetapi, dengan cara mencuri terlebih dahulu ke orang-orang kaya yang telah ditunjukan oleh majikannya.

Tapi banyak yang bertanya apakah tuyul bisa mencuri di Bank? Hal ini dikarenakan banyaknya uang yang ada pada perbankan Indonesia dengan nilai cukup fantastis.

Sayangnya ada alasan kenapa tuyul tidak mencuri di Bank. Salah satunya. uang yang berada di bank, pada umumnya sudah terikat dan disatukan dalam jumlah tertentu.

Di sisi lain, tuyul sejatinya adalah makhluk primitif yang tidak bisa membaca dan berhitung. Oleh sebab itu, tuyul akan kesulitan untuk mengambil uang meski hanya terikat oleh karet gelang.

Alasan terakhir kenapa tuyul tidak mencuri di bank adalah karena tidak jelas siapa pemiliknya.