Viral Perempuan Bugis Dapat Mahar Rp2 Miliar dan Emas 2 Kilogram, Sukses Bikin Iri Warganet

SEGALA sesuatu yang berbau nominal angka materi fantastis, pasti mengundang perhatian banyak orang. Contohnya seperti yang belum lama ini viral di jagat maya, perihal gelaran acara lamaran dari seorang perempuan asli Bugis.

Terungkap dari video viral yang dibagikan oleh akun TikTok @inisayajuwi, sang netizen membagikan momen saat orang terdekatnya sedang menggelar acara lamaran secara mewah. Dalam video tersebut terlihat rekannya, sang calon pengantun sedang berjalan ke altar didampingi oleh keluarganya untuk menggelar acara Mappettuada yang digelar di salah satu hotel mewah di Makassar.

Mappettuada sendiri merupakan tradisi budaya pernikahan suku Bugis dalam tahap acara pelamaran atau peresmian penentuan pernikahan. Sampai tiba saatnya, sang pemandu acara menjabarkan seserahan yang diberikan calon mempelai pria kepada sang calon istri.

Tak tanggung-tanggung seserahan yang diberikan adalah uang pinai senilai Rp2 miliar dan emas satu set seberat 2 kilogram.

BACA JUGA:

(Foto: Tangkapan layar TikTok @inisayajuwi)

“Seperangkat alat sholat 88 Real, satu setel perhiasan emas berlian 2 kilogram, logam mulia, satu buah rumah dan selanjutnya uang belanja Insya Allah Rp2 miliar,” ujar sang pemandu acara dalam video yang sudah mendapat lebih dari 1 juta kali penayangan dan lebih dari 54 ribu like dari para pengguna TikTok tersebut.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @inisayajuwi)