HOME WOMEN LIFE

60 Nama Bayi Laki-laki Berawalan Muhammad Serta Maknanya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:37 WIB
60 Nama Bayi Laki-laki Berawalan Muhammad Serta Maknanya
Nama Bayi Laki-laki berawalan Muhammad Serta Maknanya (Foto: Freepik)
A
A
A

KUMPULAN 60 nama bayi laki-laki berawalan Muhammad serta maknanya yang bisa menjadi inspirasi bagi calon orangtua. Dalam ajaran Islam sendiri dianjurkan untuk memilih nama yang bermakna baik dengan harapan nama tersebut bisa membawa keberkahan dan manfaat bagi sesama.

Salah satu nama yang sering digunakan oleh seorang muslim untuk anak laki-lakinya adalah Muhammad yang memiliki makna baik dikarenakan salah satu nabi tercinta Allah SWT.

Nah, berikut beberapa rekomendasi 60 nama bayi laki-laki berawalan Muhammad serta maknanya dilansir dari berbagai sumber:

1. Muhammad Ali : Seseorang dengan hati mulia

2. Muhammad Umar : Punya makna panjang Umur, Populer

3. Muhammad Taqqi: Bersifat pemimpin

4. Muhammad Hanna: Memiliki makna Indah,

5. Muhammad Maaz : Punya sifat menuntut

60 nama bayi laki-laki berawalan Muhammad serta maknanya (Foto: Freepik)

6. Muhammad Rafaeyza: Seseorang dengan derajat yang tinggi dan sukses

7. Muhammad Sakha: Kesejahteraan

8. Muhammad Shayan: Sesuatu yang berharga, layak, dan pantas

9. Muhammad Zeeshan: Seseorang yang bermartabat, serta dihormati

10. Muhammad Zain: Paras cantik atau tampan

