HOME WOMEN BEAUTY

5 Jenis Rambut Rontok yang Perlu Diwaspadai, Jangan Anggap Sepele

Chindy Aprilia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:30 WIB
5 Jenis Rambut Rontok yang Perlu Diwaspadai, Jangan Anggap Sepele
Jenis rambut rontok yang perlu diwaspadai, (Foto: User18526052/Freepik)
A
A
A

MASALAH rambut rontok rasanya tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari dari banyak orang. Baik pria atau wanita, remaja, muda, dewasa hingga pruh baya. Pada beberapa kasus kejadian kerontokan rambut yang sering kali dialami, bisa membuat penipisan rambut atau kebotakan, baik bersifat sementara atau pun permanen.

Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, penyebab kerontokan rambut itu sendiri bisa diakibatkan beberapa kondisi seperti pemakaian produk cat rambut, kebiasaan terlalu sering keramas, styling rambut, atau mengikat rambut, hingga faktor seperti perubahan hormon pada wanita saat setelah melahirkan atau menopause.

Namun, tahukah Anda bahwa ternyata rambut rontok terbagi menjadi beberapa macam? Mengutip penjelasan dr. Clarin Hayes di akun TikTok pribadinya, @clahayes, Rabu (6/9/2023) ada lima jenis rambut rontok yang ternyata harus diwaspadai, berikut penjelasannya di bawah ini.

1. Androgenic Alopecia: Kerontokan rambut yang bersifat keturunan atau genetik, dan terkait dengan Hormon Androgen. Semakin tinggi kadar hormon androgen di tubuh, akan terjadi miniaturisasi folikel rambut. Akhirnya rambut jadi tumbuh kecil-kecil.

2. Alopecia Areata: Rontoknya rambut dalam jumlah banyak dan cepat, terjadi di area-area tertentu kulit kepala. Penampakannya seperti patch, terjadi karena penyakit autoimun yang menyerang folikel rambut.

Halaman:
1 2
      
