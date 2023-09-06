Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Berikut 7 Tips Cerdas Hadapi Bencana Alam saat Berlibur

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |02:01 WIB
Dear Traveler, Berikut 7 Tips Cerdas Hadapi Bencana Alam saat Berlibur
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

BENCANA alam merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa diprediksi. Ia datang silih berganti sesuka hati tanpa izin permisi.

Itulah sebabnya tidak semua wisatawan siap menghadapinya, terlebih di tempat-tempat yang memang rawan terjadi bencana.

Bagi traveler yang sedang berlibur, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya manjadi momok menakutkan.

Seperti yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa tahun silam. Semua terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan banyak orang termasuk wisatawan.

Nah, belajar dari peristiwa yang pernah terjadi, berikut Okezone rangkumkan 7 tips hadapi bencana alam saat berlibur yang wajib diketahui traveler;

Infografis Kebiasaan Buruk Traveling

1. Jika Anda sedang berada di hotel, maka carilah lokasi yang aman. Saat berupaya bergerak menyelamatkan diri, cukup bawa tas kecil yang berisi barang-barang penting, seperti dokumen penting pribadi dan ponsel. Lalu, segeralah keluar.

2. Berkumpul dengan warga lokal atau wisatawan lainnya agar mudah didata dan Anda pun bisa mendapatkan bantuan pokok berupa pakaian, makanan, dan minum, juga tempat berteduh sementara sebelum kembali ke daerah asal.

3. Carilah orang-orang yang mampu memberikan petunjuk atau cara agar bisa kembali ke daerah asal dengan cepat dan selamat, atau setidaknya mampu memberikan saran terbaik tindakan apa yang harus dilakukan.

Telusuri berita women lainnya
