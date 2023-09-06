8 Manfaat Kayu Manis untuk Kesehatan, Mengatasi Diare hingga Kanker

8 MANFAAT kayu manis untuk kesehatan, mengatasi diare hingga kanker sebaiknya diketahui oleh semua orang. Selama ini, kayu manis dikenal sebagai rempah yang memiliki khasiat sebagai obat. Diketahui kayu manis memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dibanding rempah-rempah lainnya.

Selain itu, kayu manis memiliki kandungan protein,karbohidrat, serta vitamin (A, C, K, B3) dan mineral seperti zat besi dan kalsium. Memiliki aroma dan rasa yang enak, kayu manis sering dijadikan sebagai penambah rasa pada masakan dan minuman. Rempah-rempah yang mudah ditemui ini ternyata menyimpan berbagai macam manfaat untuk kesehatan.

Penasaran seperti apa manfaat kayu manis untuk kesehatan?

1. Pengendalian Kadar Gula Darah

Senyawa dalam kayu manis dapat membantu dalam meningkatkan sensitivitas terhadap insulin sehingga dapat memudahkan tubuh dalam mengatur kadar gula darah.

2. Mencegah Kanker

Kayu manis mengandung senyawa aktif seperti kumarin, kaneelaldehida, dan eugenol yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Senyawa ini membantu melawan kerusakan pada sel-sel yang berkontribusi pencegahan kanker.

3. Mengatasi Diare

Kayu manis memiliki sifat antimikroba, antiviral, dan antijamur. Kandungan tersebut dapat membantu melawan infeksi yang menyebabkan diare.

4. Menstabilkan Hormon

Senyawa-senyawa yang ada pada kayu manis dapat menenangkan dan menyeimbangkan hormon, sehingga mengurangi gejala tidak nyaman selama masa transisi menopause.

5. Mencegah Penyakit Jantung

kayu manis dapat menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total, yang merupakan faktor risiko penyakit jantung. Kayu manis juga mampu menurunkan tekanan darah jika dikonsumsi secara konsisten selama minimal 8 minggu.