6 Manfaat Rumput Laut untuk Kesehatan

6 MANFAAT rumput laut untuk kesehatan sebaiknya diketahui banyak orang. Rumput laut atau nama lain dari seaweed ini merupakan salah satu jenis tanaman makro yang hidup di laut. Rumput laut dapat dengan mudah kita jumpai di dalam perairan laut.

Ada banyak berbagai jenis rumput laut yang dapat kita konsumsi dengan mengandung segudang manfaat untuk kecantikan maupun kesehatan pada tubuh. Berikut ini merupakan paparan sejumlah manfaat rumput laut untuk kesehatan.

Manfaat Rumput Laut untuk Kesehatan

1. Menjaga Berat Badan Ideal

Mengonsumsi rumput laut dapat membuat anda merasa kenyang lebih lama karena kandungan dalam rumput laut yang mengandung serat dan fucoidan yang tinggi sehingga mampu memelihara kesehatan lambung.

2. Mengandung Antioksidan

Rumput laut mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk melindungi tubuh dari radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel-sel dalam tubuh.

3. Menurunkan Risiko Diabetes

Kandungan fucoxanthin pada rumput laut dapat membantu menstabilkan gula darah sehingga rumput laut mampu mengurangi risiko penyakit diabates karena terdapat juga kandungan alginate pada rumput laut yang dapat mencegah peningkatan kadar gula darah.

4. Membantu penyembuhan luka

Rumput laut mengandung vitamin K, dimana kandungan tersebut dapat membantu proses penyembuhan luka dengan cepat karena vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah.