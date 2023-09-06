7 Makanan yang Dapat Memutihkan Kulit, Teh hingga Air Lemon

KULIT putih dan cerah tidak hanya didapatkan melalui produk skincare saja. Anda bisa mendapatkannya dengan mengonsumsi beberapa makanan tertentu.

Mulai dari buah-buahan, biji-bijian, hingga sayur-sayuran ternyata memiliki segudang manfaat salah satunya mencerahkan kulit. Tentu kamu penasarankan makanan apa saja yang dapat memutihkan kulit?

Dilansir dari halaman resmi Indiatimes pada Rabu (6/9/2023) berikut ini daftar tujuh makanan untuk memutihkan kulit.

1. Teh

Sebuah penelitian di Amerika menunjukan bahwa minum teh dapat menurunkan peroksida, karena Peroksida dapat menyebabkan kulit terbakar dan kasar. Hal ini dikarenakan teh mengandung polifenol yang merupakan antioksidan kuat.

2. Buah yang mengandung vitamin C





Vitamin C sudah banyak diketahui manfaatnya dapat mencerahkan kulit. Kamu dapat mengonsumsi beberapa buah-buahan ini yang kaya akan vitamin C, kiwi, stoberi, tomat ceri, dan jeruk.

3. Kedelai

Biji-bijian yang satu ini merupakan makanan alami terbaik untuk anti penuaan karena isoflavonnya bertindak sebagai fitoestrogen yang dapat melawan penuaan. Selain itu antioksidan pada kedelai dapat membantu mempertahankan kilau pada kulit.

4. Coklat Hitam

Mengonsumsi coklat hitam akan meningkatkann tekstur kulit dan ketahanan terhadap sinar UV. Polifenol kakao dan flavonoid dalam coklat merupakan antioksidan luar biasa yang membantu memutihkan kulit.