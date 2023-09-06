Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Gerakan Senam Jantung Sehat yang Bisa Dilakukan di Rumah

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:20 WIB
7 Gerakan Senam Jantung Sehat yang Bisa Dilakukan di Rumah
Jogging bikin sehat. (Foto: Freepik)
A
A
A

7 GERAKAN senam jantung sehat yang bisa dilakukan di rumah. Senam jantung sehat merupakan gerakan senam yang membuat detak jantung lebih cepat dan tubuh pun menjadi lebih berkeringat. Senam jantung sehat juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh bahkan mencegah berbagai penyakit

Adapun manfaat senam jantung sehat di antaranya, menjaga berat badan ideal, mencegah kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol, kadar gula darah, dan tekanan darah, sehingga senam jantung sehat dapat mengurangi risiko terkena serangan jantung dan stroke.

 

7 Gerakan Senam Jantung Sehat

Seperti apa senam jantung sehat?

 jogging

1. Gerakan Jogging di Tempat

Jogging di tempat merupakan gerakan yang mudah untuk senam jantung sehat karena dapat meningkatkan ritme detak jantung. Gerakan ini juga cocok menjadi pemanasan awal sebelum memulai gerakan yang lebih berat.

Kamu bisa melakukan gerakan jogging di tempat selama 30–60 detik. Jika jogging di tempat terasa membosankan, kamu juga bisa melakukan variasi gerakan dengan mengangkat lutut ke arah dada, menaikkan tumit ke arah bokong, atau memutar lengan.

 BACA JUGA:

2. Gerakan Jumping Jacks

Gerakan senam jantung sehat jumping jacks juga cukup mudah untuk dilakukan. Kamu cukup melompat sambil membuka kaki kira-kira selebar bahu dan mengatupkan kedua tangan di atas kepala. Kamu juga bisa melakukan variasi gerakan dengan memulai gerakan ini dari posisi setengah jongkok atau squat.

3. Gerakan Squat Jump

Gerakan squat jump juga merupakan salah satu gerakan senam jantung sehat yang mudah dilakukan, dimulai dengan berdiri tegak kemudian berjongkok. Ketika jongkok, usahakan bokong dalam posisi seperti akan duduk dan punggung lurus membentuk sudut 45 derajat. Setelah itu, lompat dan mendaratlah dengan posisi jongkok seperti semula, ulangi gerakan ini beberapa kali.

4. Gerakan Mountain Climbers

Gerakan mountain climbers termasuk ke dalam gerakan senam jantung sehat yang cukup intens. Jika kamu baru mencoba gerakan ini, mulai dengan perlahan dan tingkatkan kecepatan secara bertahap, sesuai dengan kemampuanmu.

Cara melakukan gerakan ini adalah dengan memposisikan tubuh seperti akan push-up. Usahakan kedua siku dan punggung berada dalam posisi lurus. Setelah itu, angkat lutut ke arah dada secara bergantian.

5. Gerakan Burpees

Gerakan burpees sebenarnya merupakan gabungan dari gerakan squat, melompat, dan push-up dan ini dapan membuat ritme jantung berdetak cepat.

Untuk memulai gerakan ini, kamu dapat berdiri tegak dengan posisi kaki terbuka selebar bahu. Setelah itu, jongkok dan letakkan tangan di lantai, kemudian luruskan kaki ke belakang dan lakukan satu kali gerakan push-up. Selanjutnya, kembali ke posisi jongkok dan lompat untuk berdiri.

Telusuri berita women lainnya
