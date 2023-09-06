4 Makanan yang Harus Dihindari Pengidap Asam Urat, Bikin Nyeri Hebat!

ASAM urat merupakan penyakit yang tidak hanya menyerang orang lansia saja. Kini anak-anak muda usia produktif pun sudah banyak yang kena asam urat.

Seperti diketahui, asam urat membuat tangan dan kaki terasa pegal dan nyeri saat kumat. Oleh karena itu sebaiknya penderita asam urat wajib menghindari berbagai makanan yang bisa jadi pemicunya.

Lalu apa saja makanan yang bisa memicu nyeri asam urat?

1. Daging Merah

Di samping jeroan, daging merah ternyata juga menjadi pantangan asam urat. Namun, purin yang terkandung di dalam daging merah masih tergolong sedang dan tidak terlalu tinggi seperti pada jeroan.

Jadi, Anda yang menderita asam urat masih bisa mengonsumsi daging merah namun perlu dibatasi jumlahnya. Batas mengonsumsi daging merah adalah maksimal 100 gram dalam sehari.

BACA JUGA:

2. Sayur Bayam

Selain asparagus, bayam merupakan sayur yang tidak boleh dimakan penderita asam urat. Lantaran, sayur bayam didapati mengandung senyawa purin yang cukup tinggi. Bahkan, dalam 100 gram sayur bayam diketahui terdapat kurang lebih 57 gram purin.

Dikutip dari Times of India, seorang pengidap asam urat, tidak boleh mengonsumsi sayur bayar dalam jumlah banyak. Jika sangat sedikit masih diizinkan.