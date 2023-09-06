5 Bahaya Terlalu Banyak Konsumsi Kentang Goreng, Risiko Jantung dan Stroke Mengintai

KENTANG goreng jadi salah satu camilan yang cukup banyak digemari masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih sangat cocok jadi teman untuk bersantai atau berkumpul dengan teman.

Akan tetapi tahukah Anda, terlalu banyak mengonsumsi kentang goreng dapat berdampak negatif pada kesehatan dalam jangka panjang?

Dilansir dari laman Times of India, Kamis (6/9/2023) menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada 4500 orang yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition, makan Kentang Goreng lebih dari dua kali seminggu dapat menggandakan risiko kematian dini.

Para peneliti menunjukkan, bahwa minyak yang digoreng menjadi penyebab di balik risiko kesehatan. Berikut beberapa risiko, apabila terlalu banyak mengonsumsi kentang goreng:

1. Risiko jantung dan stroke





Sebuah penelitian menemukan bahwa makan gorengan tiga kali atau lebih dalam seminggu meningkatkan kemungkinan seseorang terkena serangan jantung dan stroke sebesar tujuh persen. Jika orang mengonsumsi gorengan setiap hari, risikonya menjadi dua kali lipat hingga 15 persen.

2. Sakit perut

Lemak dicerna lebih lambat oleh tubuh dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Dengan demikian, kentang goreng yang ada di perut Anda lebih lama daripada makanan sehat.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal Ultrasound International Open, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk menderita sakit perut saat makan gorengan.

3. Obesitas

Saat makanan digoreng dengan lemak, maka akan menjadi bom kalori, yang menyebabkan penambahan berat badan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menemukan, bahwa makan gorengan terkait langsung dengan obesitas.

4. Menurunkan kekebalan tubuh

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, makan makanan berlemak tinggi berlemak dapat merusak mikrobioma dengan meningkatkan bakteri tidak sehat dan dengan demikian menurunkan kekebalan Anda.