HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Henti Jantung, dan Cara Mencegahnya

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:00 WIB
Mengenal Henti Jantung, dan Cara Mencegahnya
Mengenal henti jantung dan cara mencegahnya.
HENTI jantung adalah kondisi di mana ada gangguan kelistrikan dalam irama detak jantungnya. Keadaan ini memang tidak pernah terduga atau bisa diprediksi, karena kejadiannya sangatlah mendadak.

Di Amerika Serikat, sebanyak 350 ribu kematian terjadi akibat henti jantung mendadak setiap tahun. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, terdapat 300-350 ribu insiden henti jantung mendadak di Indonesia per tahunnya.

Adapun hal yang harus diketahui adalah bahwa henti jantung mendadak berbeda dengan serangan jantung. Henti jantung membuat tubuh tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, hal itu karena adanya gangguan aliran darah dari jantung yang membawa oksigen, hususnya pada otak.

Kesehatan jantung

Alhasil seseorang yang terkena henti jantung bisa langsung kolaps dan nafasnya terhenti dalam waktu sekejap. Sementara serangan jantung terjadi akibat penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah di sekitar jantung. Bisa disebabkan gaya hidup tidak sehat, serta penyebab lainnya.

Dikutip dari laman Johns Hopkins Medicine, Kamis (6/9/2023) henti jantung dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati dalam beberapa menit. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab kematian alami terbesar di Amerika Serikat.

Setelah keluar dari rumah sakit, nantinya dokter akan memberikan pedoman perubahan gaya hidup, jika diperlukan untuk mengurangi risiko serangan jantung atau komplikasi lebih lanjut.

Langkah berikutnya yaitu memeriksakan kondisi Anda secara rutin dengan ahli jantung, yang akan memeriksa fungsi sistem kelistrikan jantung dan mengembangkan rencana perawatan untuk mempertahankan tingkat kelistrikan normal.

