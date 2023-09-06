5 Buah Kaya Oksigen, Efektif Bantu Tingkatkan Kesehatan Tubuh

OKSIGEN adalah salah satu elemen paling penting di bumi. Semua makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup tanpa oksigen, termasuk manusia.

Biasanya tingkat saturasi oksigen normal dalam tubuh manusia adalah 95 persen atau lebih. Ketika seseorang memiliki kurang dari 90 persen saturasi oksigen normal maka terindikasi terkena hipoksia atau kekurangan oksigen yang menyebabkan gejala seperti sesak napas.

Tidak hanya itu saja, kekurangan oksigen dalam tubuh dapat meningkatkan risiko penyakit fatal, seperti masalah paru-paru dan jantung. Salah satu cara meningkatkan oksigen dalam tubuh yakni dengan mengonsumsi buah-buahan.

Mengutip dari Pinkvilla, Kamis (7/9/2023), berikut lima buah yang dapat meningkatkan oksigen dalam tubuh.

1. Melon

Melon dapat meningkatkan kadar oksigen darah dalam tubuhmu secara alami. Sebab, melon mengandung kalium, beta-karoten, vitamin C, rendah lemak dan natrium. Melon juga memiliki L-citrulline dan meningkatkan kadar oksida nitrat yang dapat meningkatkan aliran darah otot.

2. Nanas

Nanas adalah buah tropis penuh dengan vitamin C, beta karoten, serat makanan, zat besi, tembaga, kalium, dan fosfor. Vitamin C adalah antioksidan terkenal yang membantu memurnikan darah dan menghilangkan racun.

Selain itu, vitamin C membantu pembuluh darah menjadi lebih permeabel terhadap oksigen. Selain itu, buah nanas juga kaya serat yang secara signifikan mempengaruhi fungsi membran sel dan memperbaiki sel yang rusak.

3. Anggur

Anggur diperkaya dengan antioksidan yang mampu meningkatkan sirkulasi darah sehingga meningkatkan konsentrasi oksigen. Makanan tinggi oksigen ini dapat membawa lebih banyak molekul oksigen untuk memenuhi kebutuhan tubuh.

Sebuah studi epidemiologi menunjukkan bahwa asupan anggur dan produk serupa yang mengandung polifenol dikaitkan dengan pengurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ini menunjukkan bahwa polifenol dalam anggur mengurangi aterosklerosis dengan berbagai metode, seperti mengurangi tekanan darah dan meningkatkan fungsi jantung.