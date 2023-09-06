Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Pasien ICU Lebih Rentan Terhadap AMR?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |15:41 WIB
Apa Benar Pasien ICU Lebih Rentan Terhadap AMR?
Pasien dirawat di RS. (Foto: Health Grades)
A
A
A

SAAT ini masih banyak orang yang belum paham jika ancaman resistensi antimikroba (AMR) sangat berbahaya. Apalagi AMR ini sering menimbulkan syok sepsis sebab tubuh pasien sudah resisten terhadap berbagai antibiotik sehingga antibiotik tak bisa mengobati tubuhnya lagi yang digerogoti oleh mikroba maupun bakteri.

Lalu apa benar pasien ICU lebih rentan terhadap AMR?

 seminar AMR

Dokter Spesialis Anestesi Konsultan Perawatan Intensif dari Eka Hospital Dr Vannesi T Silalahi mengatakan, memang benar pasien ICU yang paling rentan terhadap AMR. "Ini terjadi karena daya tahan tubuh mereka sudah rendah. Saya selalu menerangkan ke keluarga pasien ICU jika kondisi pasian sedang kritis," ujarnya dalam acara seminar Pfizer Indonesia-Eka Hospital bertema Peran Nakes dan Keluarga Pasien dalam Mewujudkan Tata Laksana Penggunaan Antimokroba yang Bijak dan Rasional di ICU.

 BACA JUGA:

Lalu kapan kondisi kritis pasien selesai?

Dokter Vannesi mengatakan, kondisi kritis selesai kalau pasien sudah keluar dari ICU. Sebab ICU memang kondisi yang mengancam nyawa.

"Biasanya diharapkan pasien di ICU ya targetnya 2-3 hari saja lalu keluar," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Dokter Vannesi, maka pasien butuh antibiotik, antimikroba yang tepat guna, yang timing-nya pas. "Jika pasien sampai kena AMR, biasanya ujungnya syok sepsis ini kan bhaya. Sebab syok sepsis 70 persen menyebabkan kematian, hal ini haris kita jelaskan ke keluarga pasien."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement