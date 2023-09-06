Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Studi: Vape Mengecilkan Buah Zakar dan Mengurangi Jumlah Sperma

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |10:30 WIB
Studi: Vape Mengecilkan Buah Zakar dan Mengurangi Jumlah Sperma
Studi penelitian tentang dampak vape, (Foto: Arthur Hidden/Freepik)
A
A
A

APAKAH Anda termasuk yang suka menghisap vape? Baca artikel ini sampai selesai dan pikir berulang kali untuk melanjutkan kebiasaan buruk tersebut.

Pasalnya, penelitian terbaru yang digelar di Turki pada hewan tikus jantan mengungkapkan, bahwa rokok elektrik atau vape memengaruhi kuantitas sperma pria loh!

"Penelitian baru pada tikus jantan menunjukkan bahwa vape dapat mengecilkan ukuran testis (buah zakar), menghambat gairah seksual, dan menurunkan jumlah sperma," ungkap laporan New York Post dikutip Rabu (6/9/2023)

Perubahan ukuran testis diukur dari sebelum dan sesudah tikus uji coba diberikan uap vape. Tak hanya itu, peneliti juga mengidentifikasi biomarker stres dalam darah dan alat kelamin.

 BACA JUGA:

Data menunjukkan bahwa jumlah sperma tikus jantan yang terpapar uap vape adalah 95,1 juta sperma per mililiter. Sedangkan pada kelompok yang tidak terpapar zat nikotin jenis apa pun (kelompok kontrol), jumlah spermanya 98,5 juta per mililiter.

Pada kelompok rokok konvensional, jumlah spermanya jauh lebih sedikit yaitu 89 juta per mililiter. Testis pada kelompok ini pun berukuran paling kecil dan beratnya lebih ringan, dibanding tikus yang terpapar uap vape atau kelompok kontrol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
