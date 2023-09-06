Intip Pesona Playa Del Amor, Pantai Cantik Tersembunyi di Bekas Pusat Latihan Militer Meksiko

MEKSIKO bukan hanya terkenal dengan kuliner taconya, tapi negara di Amerika Utara ini juga memiliki wisata pantai cantik, salah satunya Playa Del Amor.

Pantai tersembunyi di Kepulauan Marieta ini menyajikan pemandangan unik, menawan, dan bersejarah.

Kawasan Playa Del Amor dulunya juga pernah dijadikan sebagai pusat latihan militer Meksiko.

BACA JUGA:

Pantai Tersembunyi

Playa Del Amor berada di dalam lubang besar pulau karang dekat laut lepas. Jika dilihat dari ketinggian, tampak seperti lubang besar. Namun bila Anda memasukinya, maka akan menemukan pantai yang sangat indah.

Sejarah Pantai Playa Del Amor

Sekitar 1960-an, kawasan pulau karang itu sempat dijadikan tempat latihan militer. Sehingga tak heran, terdapat beberapa area yang juga ikut berlubang.

BACA JUGA:

Kemudian, seorang ahli oseanografi -ilmu bumi yang mempelajari Samudera atau lautan- asal Prancis bernama Jacques Cousteau. Setelah ditelusuri, ternyata kawasan tersebut memiliki potensi keindahan alam yang luar biasa.

Selanjutnya pada 2005, masyarakat mulai mengkampanyekan agar pulau ini disahkan menjadi Taman Negara yang lebih sering dijuluki Parque Nacional Islas Marietas.

Sebab letaknya ada di Marieta, yang mana termasuk ke dalam wilayah dilindungi oleh UNESCO.