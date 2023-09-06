Intip Keindahan Pantai Sorake, Spot Surfing Kelas Dunia yang Nggak Kalah dari Hawaii

PANTAI Sorake berada di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara yang bersebelahan dengan Pantai Lagundri.

Ombak di Pantai Sorake ini cukup terkenal di dunia lantaran menjadi tempat yang cocok bagi para pencinta selancar atau surfer. Ketinggian ombak di sini bisa mencapai 10-12 meter.

Ketinggian ombak di Pantai Sorake disebut-sebut terbaik di dunia setelah Hawaii. Tidak hanya menawarkan ombak yang besar, lautnya juga cukup indah yang menjadi daya tarik lebih bagi pantai ini.

Pantai Sorake (Foto: IG/@lyndalledmonds)

Wisatawan yang datang pun tak hanya masyarakat lokal, tetapi juga dari negara Australia, Jepang, Korea, dan lain-lainnya. Di bulan Juni hingga Juli merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi Pantai Sorake.

Pantai Sorake kerap dijadikan sebagai perhelatan lomba selancar baik lokal maupun mancanegara dari tahun ke tahun.

Tidak hanya disambangi oleh para peselancar profesional, tetapi bagi Anda yang tertarik untuk belajar berselancar bisa datang dan belajar langsung dengan pelatih ataupun para ahli ya di sini.

Ombak Pantai Sorake (Foto: IG/@kyeselby__)

Pantai Sorake adalah tipikal pantai dengan batuan karang dan panti dengan pasir berwarna kecokelatan dan air laut berwarna hijau toska.

Aktivitas menarik

Selain berselancar ataupun berenang, wisatawan yang ingin sekadar bersantai juga bisa datang ke pantai ini, sembari melihat gulungan ombak dan orang bermain selancar.