HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal 2 Pulau Terluar di Ujung Barat Indonesia, Keindahan Alamnya Masih Terjaga

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |04:03 WIB
Mengenal 2 Pulau Terluar di Ujung Barat Indonesia, Keindahan Alamnya Masih Terjaga
Pulau Weh, Aceh (Foto: IG/@dinar_kempunk)
TAK banyak orang tahu pulau terluar Indonesia di sebelah barat. Pulau ini menjadi aset berharga yang menyajikan keindahan alam menakjubkan dan budaya yang unik.

Eksplorasi pulau terluar Indonesia adalah petualangan yang mengagumkan. Meski demikian, akses menuju ke pulau tersebut cukup sulit. Sehingga wisatawan harus merencanakan perjalanan sebaik mungkin.

Berikut dua pulau terluar Indonesia di sebelah Barat sebagaimana dilansir dari berbagai sumber;

1. Pulau Weh

Pulau Weh atau dikenal sebagai Pulau Sabang merupakan pulau terluar di Indonesia sebelah barat. Pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang letaknya di barat laut Pulau Sumatera. Nama Pulau Weh berasal dari bahasa Aceh yang artinya 'terpisah'.

Pulau Weh

(Foto: IG/@joehitchingstravels)

Tidak diketahui kapan pertama kali pulau ini mulai berpenghuni. Tetapi berdasarkan sensus penduduk tahun 1993 Pulau Weh terdiri dari 24.700 penduduk. Mayoritas penduduknya berasal dari Suku Aceh.

Selebihnya berasal dari Suku Minangkabau, Batak, Jawa, dan Tionghoa. Pada 26 Desember 2004 terjadi gempa di laut Andaman. Tidak diketahui berapa banyak korban di Pulau Weh.

Kota utama di pulau ini adalah Kota Sabang dan Kota Balohan. Di Kota Balohan menjadi pelabuhan kapal feri yang menghubungkan antara Banda Aceh dan Pulau Weh.

2. Pulau Benggala

Selanjutnya adalah Pulau Benggala sebagai pulau terluar di Indonesia sebelah barat. Berada di sebelah barat laut Pulau Breueh dan sebelah barat Pulau Weh.

