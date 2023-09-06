Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Sekolah Penerbangan Terbaik di Dunia, Nomor 3 Banyak Hasilkan Astronot Terkenal

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |14:15 WIB
4 Sekolah Penerbangan Terbaik di Dunia, Nomor 3 Banyak Hasilkan Astronot Terkenal
Ilustrasi pilot. (Foto: Shutterstock)
INDUSTRI penerbangan telah berkembang pesat. Popularitasnya telah membuka pintu bagi yang bermimpi mengarungi langit biru sebagai pilot, teknisi pesawat, petugas lalu lintas udara, dan manajemen penerbangan.

Memilih sekolah penerbangan yang baik adalah langkah untuk mewujudkan mimpi penerbangan Anda. Dengan panduan instruktur berpengalaman, Anda akan menjadi profesional penerbangan yang kompeten dan percaya diri.

Bagi Anda yang tertarik kuliah penerbangan, berikut 4 sekolah penerbangan terbaik di dunia seperti dikutip dari Instagram @masukptn

 BACA JUGA:

1. University of North Dakota, Amerika Serikat

Sekolah penerbangan terbaik di dunia urutan pertama diduki oleh University of Dakota yang terletak di Grand Forks, North Dakota. University of Dakota adalah sekolah tinggi yang dimiliki oleh John D. Odegard.

Dikenal sebagai John D. Odegard School of Aerospace Sience, sekolah ini memiliki reputasi internasional yang telah meluluskan banyak ahli pesawat terbang komersil dan profesional luar angkasa.

 Ilustrasi

Pesawat

Universitas ini menyediakan program sarjana, magister, dan doktor. Program studi yang dapat diambil di University of Dakota sangat beragam seperti manajemen penerbangan, teknologi penerbangan, kontrol lalu lintas udara, dan lain sebagainya.

 BACA JUGA:

2. Australian National Airline College, Australia

Australian National Airline College menduduki posisi kedua dalam daftar sekolah penerbangan terbaik di dunia.

Australian National Airline College terletak di Melbourne. Kampus ini menawarkan berbagai program penerbangan seperti lisensi pilot pribadi, lisensi pilot komersial, lisensi pilot instrumen, dan lisensi pilot mesin ganda.

Australian National Airline College telah menghasilkan banyak lulusan yang sukses bekerja di maskapai penerbangan ternama seperti Malaysia Airlines, Garuda Indonesia, Batik Air, dan Cathay Pasific.

Telusuri berita women lainnya
