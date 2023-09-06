Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ragam Atraksi yang Bisa Dinikmati di Pantai Kuta Bali dengan Pesona Patung Dewa Baruna

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |08:00 WIB
Ragam Atraksi yang Bisa Dinikmati di Pantai Kuta Bali dengan Pesona Patung Dewa Baruna
Pantai Kuta di Badung, Bali. (Foto: Okezone.com/Salman Mardira)
A
A
A

BALI bertabur pantai-pantai indah nan memesona. Salah satu yang jadi andalan dan favorit wisatawan adalah Pantai Kuta yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Pantai Kuta merupakan tujuan yang tepat untuk melepas penat. Selain memiliki indah dan pantai yang luas, ada beragam atraksi dan aktivitas yang bisa dinikmati di pantai ini.

Meskipun pasir pantainya tak begitu putih, Pantai Kuta menyuguhkan berbagai atraksi menarik yang bisa dirasakan oleh para wisatawan.

 BACA JUGA:

Daya Tarik Pantai Kuta

Sama seperti pantai-pantai pada umumnya, pantai Kuta juga memiliki kekhasan yang menjadi daya tarik tersendiri para wisatawan untuk datang ke pantai ini.

Patung Dewa Baruna

Patung Dewa Baruna sendiri merupakan manifestasi Brahman yang bergelar dewa air, penguasa lautan dan samudra. Patung ini berdiri dengan cukup gagah di tepi pantai Kuta yang jadi ikonik terendiri.

 Ilustrasi

Pantai Kuta

Berselancar

Selain bisa bersantai-santai, ombak di pantai kuta juga cukup bagus untuk berselancar. Kamu yang ingin belajar pun bisa lho menyewa papan selancar yang banyak disewakan di kawasan ini, lengkap dengan para pelatih.

 BACA JUGA:

Makanan dan Minuman

Tak perlu repot-repot untuk membawa perbekalan sendiri, di kawasan pantai Kuta ada banyak pedagang makanan maupun minuman dengan harga yang cukup terjangkau.

Anda bisa menikmati segarnya kelapa muda sembari merasakan angin semilir dan deburan ombak yang menenangkan.

