Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesawat Terpaksa Putar Balik karena Penumpang Diare, Tinja Berceceran di Lantai Kabin

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |14:52 WIB
Pesawat Terpaksa Putar Balik karena Penumpang Diare, Tinja Berceceran di Lantai Kabin
Pesawat Delta Airlines (Foto: Getty Images via Independent)
A
A
A

PESAWAT Delta Airlines yang sedang terbang menuju Barcelona, Spanyol terpaksa putar balik kembali ke Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta, Amerika Serikat, karena ada penumpang yang diare.

Pesawat Airbus 350 yang sudah terbang selama 90 menit itu langsung balik ke Atlanta pada penerbangan Jumat 1 September 2023.

Dalam video pendek yang viral usai diunggah akun Twitter @fl60aero, Rabu (6/9/2023), terlihat suasana kabin pesawat Delta yang berantakan. Masih dalam video tersebut terlihat jelas sisa-sisa tinja yang berceceran di lantai kabin pesawat.

 BACA JUGA:

Tinja tersebut terlihat jelas di beberapa titik lantai kabin pesawat. Sampai-sampai ada beberapa titik lantai kabin yang ditutupi agar sisa-sisa tinja tersebut tidak bikin penumpang lain mual.

"Pesawat Diare, ini cuplikan video kabin pesawat Delta menuju Barcelona yang harus dialihkan ke Atlanta karena ada penumpang yang mengalami diare dengan sisa tinja yang ada di seluruh pesawat," tulis akun @fl60aero.

 Ilustrasi

Ilustrasi kabin pesawat (Canva)

Penyebab pesawat putar balik sendiri dipastikan karena adanya penumpang yang mengalami diare hebat.

 BACA JUGA:

Dikutip dari CNN Travel, pilot mengatakan terpaksa memutar balik pesawat ke Atlanta karena kondisi pasien yang diare benar-benar merugikan penumpang dan suasana kabin pesawat.

“Ini hanya masalah biohazard, ada penumpang yang menderita diare sepanjang perjalanan di dalam pesawat sehingga mereka ingin kami kembali ke Atlanta,” kata pilot DL 194 yang tidak disebutkan namanya itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement