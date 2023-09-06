Pesawat Terpaksa Putar Balik karena Penumpang Diare, Tinja Berceceran di Lantai Kabin

PESAWAT Delta Airlines yang sedang terbang menuju Barcelona, Spanyol terpaksa putar balik kembali ke Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta, Amerika Serikat, karena ada penumpang yang diare.

Pesawat Airbus 350 yang sudah terbang selama 90 menit itu langsung balik ke Atlanta pada penerbangan Jumat 1 September 2023.

Dalam video pendek yang viral usai diunggah akun Twitter @fl60aero, Rabu (6/9/2023), terlihat suasana kabin pesawat Delta yang berantakan. Masih dalam video tersebut terlihat jelas sisa-sisa tinja yang berceceran di lantai kabin pesawat.

Tinja tersebut terlihat jelas di beberapa titik lantai kabin pesawat. Sampai-sampai ada beberapa titik lantai kabin yang ditutupi agar sisa-sisa tinja tersebut tidak bikin penumpang lain mual.

"Pesawat Diare, ini cuplikan video kabin pesawat Delta menuju Barcelona yang harus dialihkan ke Atlanta karena ada penumpang yang mengalami diare dengan sisa tinja yang ada di seluruh pesawat," tulis akun @fl60aero.

Penyebab pesawat putar balik sendiri dipastikan karena adanya penumpang yang mengalami diare hebat.

Dikutip dari CNN Travel, pilot mengatakan terpaksa memutar balik pesawat ke Atlanta karena kondisi pasien yang diare benar-benar merugikan penumpang dan suasana kabin pesawat.

“Ini hanya masalah biohazard, ada penumpang yang menderita diare sepanjang perjalanan di dalam pesawat sehingga mereka ingin kami kembali ke Atlanta,” kata pilot DL 194 yang tidak disebutkan namanya itu.