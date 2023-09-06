Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Awas Pening Pulang Healing, Ini Risiko Pinjam Uang untuk Liburan

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |00:02 WIB
Awas Pening Pulang Healing, Ini Risiko Pinjam Uang untuk Liburan
Ilustrasi (Foto: iStock)
A
A
A

PERGI liburan seolah telah menjadi kebutuhan hidup di tengah jenuhnya beraktivitas. Namun, seringkali kegiatan ini membutuhkan budget yang tidak sedikit.

Alhasil tak sedikit dari traveler nekat meminjam uang hanya demi pergi berlibur. Pertanyaannya, apakah meminjam uang seperti di bank perlu dan tepat untuk dilakukan?

Pinjaman uang untuk liburan jelas memberi kemudahan bagi Anda. Akan tetapi, kondisi itu akan membuat traveler terbebani karena harus membayar kembali dalam waktu setahun penuh.

Pinjaman travel mungkin sama dengan pinjaman biasanya, dengan pengecekan aplikasi dan data kredit Anda.

Infografis Traveling

Traveler dengan kredit buruk akan ditolak. Sementara yang punya catatan baik dalam membayar utang bisa saja mendapatkan fasilitas mewah.

Melansir Moneysupermarket.com, traveler bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak jika mampu membayar dalam jumlah besar.

Adapun bagi yang bisa mengatur keuangan liburan travel dengan baik, dan berkomitmen untuk menyelesaikan kredit tepat waktu akan memudahkan Anda untuk diterima bank.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190501/visa-ZOh4_large.jpg
Cegah Penyalahgunaan Bebas Visa, Thailand Perketat Pemeriksaan Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/25/3190406/liburan-lzNd_large.jpg
5 Tips Liburan Aman Perjalanan Jauh saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement