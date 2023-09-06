5 Makanan Khas Kepulauan Nias yang Wajib Dicoba

Lehedalo Nifange, salah satu makanan khas Nias. (Foto: infonias.id)

KEPULAUAN Nias di Sumatera Utara punya banyak pantai cantik dengan ombak yang cocok buat berselencar. Nias juga memiliki ragam tradisi budaya unik dan kuliner khas yang lezat.

Jika berkunjung ke Nias, tentu saja wajib rasanya mencicipi aneka makanan tradisional setempat.

Berikut 5 rekomendasi makanan khas Nias!

Nibini Ogo

Nibini Ogo sekilas tampilannya tampak seperti lemper atau ikan pepes. Bahan utama adalah ikan atau daging kemudian dilumuri dengan bumbu rempah-rempah lalu dibalut dengan daun pisang muda dan diasapi sampai matang.

Nabini Ogo (pikniktoday.com)

Gowi Nifufu

Gowi Nifufu salah satu makanan pokok masyarakat Nias. Terbuat dari umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, dan talas yang ditumbuk lalu dicampur kelapa.

Lehedalo Nifange

Lehedalo Nifange cukup populer di Nias. Kuliner ini terbuat dari talas yang direndang, serta dijadikan lauk untuk dinikmati dengan sagu.