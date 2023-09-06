Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Arnold dan Chef Degan Beberkan Inspirasi Makanan di Gala Dinner KTT ASEAN Ke-43

Chef Arnold dan Chef Degan Beberkan Inspirasi Makanan di Gala Dinner KTT ASEAN Ke-43
Chef Arnold dan Presiden Jokowi. (Foto: Youtube)
INDONESIA menjadi tuan rumah dalam Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN tahun 2023. Event internasional ini pun akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) tanggal 5-7 September 2023.

Sejumlah persiapan pun dilakukan guna untuk mensukseskan acara tersebut. Para kepala negara serta tamu-tamu VVIP melakukan gala dinner yang dilaksanakan di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Chef Degan

Tidak mau ketinggalan untuk meramaikan acara KTT, beberapa chef termasuk Chef Arnold dan Chef Degan pun turut serta dalam menyiapkan hidangannya, dengan terinspirasi dari tema menu yang dihidangkan, Chef Arnold mengatakan tema kali ini adalah ‘Nusantara The Forest’.

“Jadi untuk mendapatkan inspirasinya kan kita sudah ada temanya Nusantara The Forest. Tetapi untuk inspirasi setiap hidangan-hidangannya itu kita lempar ke setiap tim untuk menyediakan menunya,” kata Chef Arnold, dikutip dalam YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/9/2023).

Tentunya, dengan requestnya menu yang akan disiapkan sudah dipastikan mewah, megah, dan nikmat. Karena selain ingin menunjukkan masakan Indonesia yang sudah bisa go internasional, lewat acara KTT ASEAN tahun 2023 ini juga ingin memberitahu bahwa masakan Indonesia pantas untuk bersaing secara dunia.

Selain Chef Arnold, salah satu chef yang juga menangani kuliner untuk para delegasi ini adalah Chef Degan. Juri MasterChef Indonesia musim kedua tersebut menyebut makanan Indonesia saat ini memang sudah naik kelas.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
