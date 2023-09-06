Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Kamala Harris di Gala Dinner KTT ASEAN ke-43, Tampil Formal dengan Blouse Batik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |23:27 WIB
Potret Cantik Kamala Harris di Gala Dinner KTT ASEAN ke-43, Tampil Formal dengan Blouse Batik
Potret cantik Kamala Harris di Gala Dinner KTT ASEAN. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

WAKIL Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menjadi salah satu tamu penting yang hadir dalam gala dinner KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada Rabu malam, (6/9/2023).

Kehadirannya tampak disambut hangat oleh Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi yang kompak mengenakan kostum khas Betawi. Sementara Kamala tampil lebih formal dengan blouse batik berwarna dasar coklat yang tampak dipenuhi dengan motif yang khas.

Dia tampak memadukannya dengan celana panjang hitam nan simpel. Selain melenggang dengan penuh percaya diri, penampilan Kamala saat berjalan di red carpet menuju area gala dinner tampak begitu kharismatik. Seperti biasa, dia tampak membiarkan rambut pendeknya tergerai bebas.

Kamala Harris

Meski mengenakan blouse batik yang formal, Kamala tampak mendukung penampilannya dengan aksesoris kalung dan anting dengan detail mutiara berwarna putih yang berkilauan. Menariknya, kalung dengan detail mutiara putih tersebut tampak memiliki gaya layering sehingga membuat penampilannya tampak tetap cantik, anggun dan berkelas.

Kamala juga tampak menggunakan riasan yang tidak berlebihan. Dalam beberapa kesempatan, dia terlihat melempar ekspresi senyum manisnya. Mulai saat berjalan menuju area gala dinner, hingga saat berfoto dengan Jokowi dan Iriana.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
