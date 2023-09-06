Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya 8 Ibu Negara di Gala Dinner KTT ASEAN ke-43, Tampil Mempesona

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:39 WIB
Gaya 8 Ibu Negara di Gala Dinner KTT ASEAN ke-43, Tampil Mempesona
Penampilan cantik ibu negara di Gala Dinner KTT ASEAN. (Foto: Tangkapan Layar).
A
A
A

DERETAN ibu negara turut hadir dalam Gala Dinner KTT ASEAN ke-43 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Penampilan seluruh ibu negara kembali menarik perhatian banyak orang.

Masing-masing tampil begitu anggun dengan gaya khasnya. Namun, berbeda dari Opening Ceremony, pada kesempatan ini beberapa ibu negara terlihat menambahkan kain batik yang indah untuk menunjang penampilannya di acara Gala Dinner KTT ASEAN ke-43.

Lantas seperti apa potret cantik delapan Ibu Negara di Gala Dinner KTT ASEAN ke-43, berikut rangkuman informasinya.

1. Ibu Negara Bangladesh

Ibu negara

Istri dari Presiden Bangladesh, Rebecca Sultana terlihat sangat menawan dalam balutan pakaian khas India dengan perpaduan warna berwarna pink dan merah. Pakaiannya kali ini terlihat mewah dengan detail motif bunga-bunga berwarna emas. Dirinya memadukan outfit tersebut dengan kain batik yang dijadikan kerudung penutup kepala.

2. Ibu Negara Kamboja

Ibu Negara

Istri Perdana Menteri Kamboja, Pich Chanmony tampil sangat cantik dengan mengenakan rok satin berwarna kuning yang dipadukan dengan atasan bahan brokat berwarna cokelat yang sangat mewah. Dirinya mengalungkan kain batik di lehernya layaknya sebuah syal.

3. Ibu Negara Laos

Ibu Negara

Istri Perdana Menteri Laos, Vandara Siphandone tampil menggunakan outfit khasnya yang tidak berbeda jauh dari acara Opening Ceremony KTT ASEAN ke-43. Namun, kali ini dirinya menggunakan kain rok berwarna merah dengan motif emas dan baju merah polos yang senada dengan roknya. Tentu Vandara tidak lupa untuk menyelempangkan kain khas Laos di pundaknya.

4. Ibu Negara Malaysia

 

Ibu negara

Istri Perdana Menteri Malaysia yakni Wan Azizah Wan Ismail tampil dengan outfit berwarna soft untuk acara Gala Dinner KTT ASEAN ke-43 ini. Dirinya menggunakan baju kurung berwarna pink yang dipadukan dengan rok batik.

Sementara untuk jilbabnya, Wan Azizah terlihat memakai kerudung pink yang senada dengan pakaiannya. Kemudian, dirinya pun terlihat menggunakan kain batik cokelat untuk menutupi tubuh bagian atasnya.

5. Ibu Negara Jepang

Ibu negara

Perdana Menteri Jepang, H.E. Kishida Fumio datang bersama istrinya yang cantik, Yuko Kishida. Sang istri terlihat anggun mengenakan blouse pink dengan rok panjang berwarna merah. Dirinya terlihat menyampirkan kain batik cokelat di pundaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
