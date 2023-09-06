Penampilan Pangeran Abdul Mateen Pakai Batik di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Bikin Meleleh

PANGERAN Abdul Mateen tak pernah gagal menyita perhatian. Penampilan gagahnya di Gala Dinner KTT ASEAN 2023 membuat para wanita gagal fokus!

Putra Sultan Brunei Hassanal Bolkiah ini tampak berjalan mengikuti sang ayah di atas red carpet di Hutan Kota, GBK. Tatapan matanya yang tajam serta tubuh atletisnya kian memunculkan wibawanya.

Layaknya tamu undangan lain, Pangeran Abdul Mateen pun memakai batik, busana khas Indonesia. Dia memilih batik lengan panjang bernuansa biru samar bercampur keabuan dan beberapa sisi tampak lebih gelap.

Motifnya sendiri cukup unik. Sepintas, goresan garis-garis silver pada busana Mateen tampak serupa jaring laba-laba. Tapi, kalau diperhatikan baik-baik, ternyata batik sang pangeran ini bermotif serat daun yang membentang di seluruh permukaan baju.

Garis-garis silver yang membentuk daun tersebut cukup memberikan kesan mewah tanpa berlebihan. Adapun Sultan Hassanal Bolkiah berjalan di depan Pangeran Abdul Mateen mengenakan pakaian batik berlengan panjang.

Berbeda dari sang buah hati yang tampan, Sultan Brunei itu memilih batik coklat dengan pattern geometric segitiga.

(Leonardus Selwyn)