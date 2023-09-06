Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Ma'ruf Amin dan Istri di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Gagah dengan Setelan Batik Cokelat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |20:24 WIB
Potret Ma'ruf Amin dan Istri di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Gagah dengan Setelan Batik Cokelat
Potret Ma'ruf Amin dan istri di gala dinner KTT ASEAN. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

WAKIL presiden Ma'ruf Amin dan istrinya, Wury Estu Handayani tiba di venue Gala Dinner Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023. Acara tersebut berlangsung di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/8/2023) malam.

Pada momen itu, Ma'ruf Amin tampil rapi memakai batik berwarna cokelat dipadukan dengan peci hitam dan sepatu hitam. Dia tampak berjalan di samping sang istri.

Sementara istrinya tampil anggun dalam balutan baju kurung warna biru dipadukan dengan kain songket warna emas. Kemudian dia juga menambahkan selendang dengan warna emas yang senada dengan roknya.

Penampilan Wury Estu Handayani makin cantik dengan hijab warna emas dan flat shoes warna senada. Tak lupa dia juga membawa handbag kecil warna emas. Penampilan Wury Estu Handayani nampak anggun.

Potret Ma'ruf Amin

Halaman:
1 2
      
