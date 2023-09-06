Potret Jokowi dan Iriana Kenakan Baju Adat Betawi di Gala Dinner KTT ASEAN 2023, Mirip Abang None!

PRESIDEN Joko Widodo dan Iriana tiba di acara Gala Dinner KTT ASEAN 2023 di Hutan Kota, GBK, Rabu (6/9/2023). Orang nomor satu Indonesia ini tampak romantis saat tiba di lokasi acara.

Ya, orangtua Kaesang Pangarep ini saling bergandengan tangan setelah turun dari mobil mewah. Mereka kemudian berjalan di atas karpet merah. Bukan cuman gerak-geriknya yang bikin gemas, busana pilihan Jokowi dan Iriana pun cukup mencolok!

Iriana Jokowi tampil segar dalam balutan kebaya encim kuning jingga, dilengkapi selendang yang cukup vibrant. Baju encim Iriana makin terlihat mempesona lantaran dihiasi bordir bunga-bunga cantik, serta ada motif penari betawi.

Pada bagian bawah, Iriana Jokowi memasangkan baju encim jingga cerahnya bersama kain berwarna serupa bunga yang bermekaran pada busananya, yakni merah jambu dengan sedikit hint nuansa ungu.

Pasangan serasinya, Jokowi tampak gagah memakai beskap khas Betawi. Pilihan warna blangkon dan selendang yang mengikat bagian pinggang jatuh orange agak kemerahan. Memang kontras dengan beskap hitamnya, namun begitu match jika disandingkan di sebelah kebaya encim Iriana Jokowi.

(Leonardus Selwyn)