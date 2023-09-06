Tampilan Elegan Puan Maharani dan Megawati di Gala Dinner KTT ASEAN 2023

SEJUMLAH pejabat telah tiba di Hutan Kota GBK untuk menghadiri Gala Dinner KTT Asean 2023. Terlihat Puan Maharani bersama Megawati Soekarnoputri turut menjadi tamu undangan acara ini.

Tampilan paripurna melekat erat pada dua wanita yang namanya identik dengan dunia politik Indonesia ini. Puan Maharani berjalan di atas red carpet dengan mengenakan baju kurung fit body dengan nuansa pastel.

Gradasi warna pastel antara keabuan, hijau torsca, dan merah jambu yang soft berpadu harmonis. Jika diperhatikan lagi, di permukaan depan baju kurung puan, bertabut emboridery bunga-bunga cantik bermekaran

Songket yang dipilih oleh Puan pun masih diliputi nuansa pastel anggun! Gaya Puan makin lengkap dan cantik sempurna ketika dipasangkan heels silver yang kemilau di tengah suasana temaram Hutan Kota.

Sementara itu, di sebelah Puan tampak berjalan sang ibu tercinta, Megawati Soekarnoputri. Tak kalah cantik dari putrinya, Megawati membalut diri dengan baju kurung merah marun serta kain batik warna serupa.

Keduanya berjalan ke area Gala Dinner KTT ASEAN 2023 dan menyapa para tamu undangan lain sesama pejabat negara.

(Leonardus Selwyn)