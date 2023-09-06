Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Elegan Puan Maharani dan Megawati di Gala Dinner KTT ASEAN 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |19:50 WIB
Tampilan Elegan Puan Maharani dan Megawati di Gala Dinner KTT ASEAN 2023
Penampilan Puan dan Megawati di Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN. (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

SEJUMLAH pejabat telah tiba di Hutan Kota GBK untuk menghadiri Gala Dinner KTT Asean 2023. Terlihat Puan Maharani bersama Megawati Soekarnoputri turut menjadi tamu undangan acara ini.

Tampilan paripurna melekat erat pada dua wanita yang namanya identik dengan dunia politik Indonesia ini. Puan Maharani berjalan di atas red carpet dengan mengenakan baju kurung fit body dengan nuansa pastel.

Gradasi warna pastel antara keabuan, hijau torsca, dan merah jambu yang soft berpadu harmonis. Jika diperhatikan lagi, di permukaan depan baju kurung puan, bertabut emboridery bunga-bunga cantik bermekaran

Puan

Songket yang dipilih oleh Puan pun masih diliputi nuansa pastel anggun! Gaya Puan makin lengkap dan cantik sempurna ketika dipasangkan heels silver yang kemilau di tengah suasana temaram Hutan Kota.

Sementara itu, di sebelah Puan tampak berjalan sang ibu tercinta, Megawati Soekarnoputri. Tak kalah cantik dari putrinya, Megawati membalut diri dengan baju kurung merah marun serta kain batik warna serupa.

Keduanya berjalan ke area Gala Dinner KTT ASEAN 2023 dan menyapa para tamu undangan lain sesama pejabat negara.

(Leonardus Selwyn)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/194/3027540/perempuan_ini_cosplay_jadi_lim_sol-FhKq_large.jpg
Gaya Outfit Unik Fans Byeon Woo Seok saat Fan Meeting, Ada yang Cosplay Jadi Lim Sol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/194/3000686/besok-uniqlo-hadirkan-neighborhood-store-kedua-di-indonesia-U9zseb9oU0.jpg
Besok, Uniqlo Hadirkan Neighborhood Store Kedua di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/194/2996547/potret-gaya-le-sserafim-di-coachella-pakai-outfit-rancangan-khusus-louis-vuitton-obSI0dOMog.jpg
Potret Gaya LE SSERAFIM di Coachella, Pakai Outfit Rancangan Khusus Louis Vuitton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/194/2992140/usung-keindahan-kontemporer-khas-inggris-intip-koleksi-kolaborasi-uniqlo-dan-jw-anderson-LJXsPf5V95.jpg
Usung Keindahan Kontemporer Khas Inggris, Intip Koleksi Kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/194/2990015/serupa-tapi-tak-sama-gery-gany-ngaku-sering-bertukar-pakaian-Hd2aDW9k8k.jpg
Serupa tapi Tak Sama, Gery Gany Ngaku Sering Bertukar Pakaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/612/2981799/oscar-2024-billie-eilish-pakai-pin-ceasefire-vokal-dukung-palestina-HJbKwI23Td.jpg
Oscar 2024: Billie Eilish Pakai Pin Ceasefire, Vokal Dukung Palestina
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement