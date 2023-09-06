7 Barang Mewah Luluk Sofiatul Jannah, Istri Polisi Probolinggo yang Lagi Viral

LULUK Sofiatul Jannah sedang viral di media sosial gegara memarahi diduga anak magang di pusat perbelanjaan. Seleb TikTok itu bahkan sampai menyebut karyawan sebagai babu.

Luluk Sofiatul Jannah sendiri diketahui adalah istri dari oknum anggota polisi Polres Probolinggo, Jawa Timur. Akibat aksi viralnya, pihak kepolisian akan memanggil Luluk dan suami.

Di media sosial, baik itu Instagram (@luluknurilreal) atau TikTok (luluk.nuril), ia terlihat suka sekali pamer kekayaan. Hidup hedon menjadi bagian dari lifestyle-nya yang tak terpisahkan.

Luluk terlihat sering sekali pelesiran ke luar negeri, Malaysia hingga Thailand. Tak hanya itu, barang-barang yang dipakai pun beberapa terpantau berasal dari rumah mode kenamaan dunia.

Nah, di artikel ini MNC Portal akan merangkum 7 barang mewah milik Luluk Sofiatul Jannah yang dipamerkan di Instagram. Soal asli atau palsu, Anda yang akan menilainya sendiri.

Kacamata Christian Dior

Saat di Bangkok, Thailand, Luluk terlihat pamer kacamata Christian Dior berukuran besar. Ia padukan barang mewah itu dengan gaya casual berupa open collar shirt full pattern dan rok hitam. Harga dari kacamata ini tuh ada di kisaran Rp8,5 jutaan.

Anting Christian Dior

Di potret ini Luluk menggunakan anting sign 'CD' yang berinisiasi ke Christian Dior. Tahu gak berapa harga anting ini? Menurut laman resmi Christian Dior, anting tersebut ada di harga Rp9,6 jutaan. Gak kaleng-kaleng kan?

Tas Hermes oranye

Tas Hermes pun Luluk punya, lho. Tas Hermes yang dia miliki berwarna oranye ukuran kecil. Tas mahal itu dia pakai saat pelesiran ke Singapura. Sudah kayak sosialita saja, ya.

Nah, buat harganya sendiri tas Hermes ini ada di kisaran Rp229 jutaan. Kalau dilihat sekilas, kok bagian depan agak menggembung, ya, beda dengan tas yang terlihat clean.