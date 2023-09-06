Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Barang Mewah Luluk Sofiatul Jannah, Istri Polisi Probolinggo yang Lagi Viral

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |06:07 WIB
7 Barang Mewah Luluk Sofiatul Jannah, Istri Polisi Probolinggo yang Lagi Viral
Luluk Sofiatul Jannah. (Foto: Instagram)
A
A
A

LULUK Sofiatul Jannah sedang viral di media sosial gegara memarahi diduga anak magang di pusat perbelanjaan. Seleb TikTok itu bahkan sampai menyebut karyawan sebagai babu.

Luluk Sofiatul Jannah sendiri diketahui adalah istri dari oknum anggota polisi Polres Probolinggo, Jawa Timur. Akibat aksi viralnya, pihak kepolisian akan memanggil Luluk dan suami.

Di media sosial, baik itu Instagram (@luluknurilreal) atau TikTok (luluk.nuril), ia terlihat suka sekali pamer kekayaan. Hidup hedon menjadi bagian dari lifestyle-nya yang tak terpisahkan.

Luluk terlihat sering sekali pelesiran ke luar negeri, Malaysia hingga Thailand. Tak hanya itu, barang-barang yang dipakai pun beberapa terpantau berasal dari rumah mode kenamaan dunia.

Nah, di artikel ini MNC Portal akan merangkum 7 barang mewah milik Luluk Sofiatul Jannah yang dipamerkan di Instagram. Soal asli atau palsu, Anda yang akan menilainya sendiri.

Kacamata Christian Dior

Luluk Sofiatul Jannah

Saat di Bangkok, Thailand, Luluk terlihat pamer kacamata Christian Dior berukuran besar. Ia padukan barang mewah itu dengan gaya casual berupa open collar shirt full pattern dan rok hitam. Harga dari kacamata ini tuh ada di kisaran Rp8,5 jutaan.

Anting Christian Dior

Luluk Sofiatul Jannah

Di potret ini Luluk menggunakan anting sign 'CD' yang berinisiasi ke Christian Dior. Tahu gak berapa harga anting ini? Menurut laman resmi Christian Dior, anting tersebut ada di harga Rp9,6 jutaan. Gak kaleng-kaleng kan?

Tas Hermes oranye

Luluk Sofiatul Jannah

Tas Hermes pun Luluk punya, lho. Tas Hermes yang dia miliki berwarna oranye ukuran kecil. Tas mahal itu dia pakai saat pelesiran ke Singapura. Sudah kayak sosialita saja, ya.

Nah, buat harganya sendiri tas Hermes ini ada di kisaran Rp229 jutaan. Kalau dilihat sekilas, kok bagian depan agak menggembung, ya, beda dengan tas yang terlihat clean.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/612/3137781/habiskan_uang_rp126_juta_selebgram_ini_menyesal_ubah_wajahnya_seperti_kucing-5n36_large.jpg
Habiskan Uang Rp126 Juta Lebih, Selebgram Ini Menyesal Ubah Wajahnya Seperti Catwoman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077381/chatimeh-9Fiy_large.jpg
Potret Chatimeh si Istri Virtual Naik Gunung Sindoro, Idaman Para Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071365/asy_syifa-lM60_large.jpg
5 Potret Kamila Asy Syifa, Selebgram yang Menikah Muda dengan Gus Zizan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071029/oza_luthfia-klfW_large.jpg
Potret Selebgram Oza Luthfia di Padang Pasir, Pose Menantang Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066335/aghnia_punjabi-hKL2_large.jpg
Aghnia Punjabi Dihujat Usai Bikin Jokes soal Penganiayaan Putrinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/612/3062214/laurencia_santoso-iU1W_large.jpg
Potret Selebgram Cantik Laurencia Santoso, Tampil Memesona dengan Makeup Flawless
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement