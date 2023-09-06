Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Anggun Iriana Jokowi Pimpin Acara Spouse Program di TMII

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |20:04 WIB
5 Potret Anggun Iriana Jokowi Pimpin Acara Spouse Program di TMII
Iriana Jokowi. (Foto: Youtube)
A
A
A

SPOUSE Program atau Program Pasangan merupakan salah satu rangkaian acara KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Acara tersebut dihadiri oleh para ibu-ibu negara ASEAN, termasuk Ibu Negara RI Iriana Joko Widodo. Di momen itu, Iriana memperkenalkan Indonesia kepada para pendamping kepala negara atau pemerintahan anggota ASEAN melalui wajah baru TMII.

Dalam foto itu, Iriana tampil anggun dalam balutan kebaya khas Jakarta. Penasaran sepert apa potret cantiknya? Berikut rangkumannya dari Gallery ASEAN 2023.

Pakai kebaya encim

Iriana Jokowi

Potret cantik Iriana Jokowi saat menghadiri acara Spouse Program di Taman Mini Indonesia Indah. Di momen itu Iriana memilih memakai busana adat Betawi. Iriana nampak anggun memakai kebaya encim warna ungu dengan sentuhan bordir bunga, kemudian dipadukan dengan rok batik warna senada full motif.

Menyematkan selendang

Iriana Jokowi

Momen Iriana bersama Ibu Negara Korea Selatan Kim Jung Sook. Di foto itu Iriana menambahkan selendang yang dijadikan sebagai hijab. Dia juga menambahkan high heels untuk menunjang penampilannya.

Pakai makeup tebal

Iriana Jokowi

Kebersamaan Iriana Jokowi bersama istri dari Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Dr Wan Azizah. Iriana nampak cantik memakai polesan makeup tebal dengan lipstik warna pink. Sementara Datin Seri Dr Wan Azizah memakai busana warna pink dan tersenyum ke arah kamera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/194/2908390/gaya-elegan-iriana-jokowi-hadiri-jakarta-fashion-week-2024-HqjkuUmG24.jpg
Gaya Elegan Iriana Jokowi Hadiri Jakarta Fashion Week 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/194/2877285/segarnya-iriana-jokowi-berkebaya-floral-biru-laut-di-opening-ceremony-ktt-asean-2023-pUGragYIjO.jpg
Segarnya Iriana Jokowi Berkebaya Floral Biru Laut di Opening Ceremony KTT ASEAN 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/612/2874022/potret-iriana-jokowi-dan-siti-atiqoh-ganjar-pranowo-asyik-ngerumpi-netizen-ras-terkuat-1hAqGD3byw.jpg
Potret Iriana Jokowi dan Siti Atiqoh Ganjar Pranowo Asyik Ngerumpi, Netizen: Ras Terkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/611/2865725/tak-neko-neko-mua-bennu-sorumba-ungkap-iriana-jokowi-suka-lipstik-merek-lokal-CQyXbHLf0b.jpg
Tak Neko-neko, MUA Bennu Sorumba Ungkap Iriana Jokowi Suka Lipstik Merek Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/611/2865668/tampilan-flawless-iriana-jokowi-di-sidang-tahunan-mpr-mua-bocorkan-rahasianya-Qa1SOhL6gm.jpg
Tampilan Flawless Iriana Jokowi di Sidang Tahunan MPR, MUA Bocorkan Rahasianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/611/2865376/mua-iriana-jokowi-ungkap-detail-riasan-di-sidang-tahunan-mpr-Kw6rDNLiRS.jpg
MUA Iriana Jokowi Ungkap Detail Riasan di Sidang Tahunan MPR
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement