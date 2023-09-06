5 Potret Anggun Iriana Jokowi Pimpin Acara Spouse Program di TMII

SPOUSE Program atau Program Pasangan merupakan salah satu rangkaian acara KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Acara tersebut dihadiri oleh para ibu-ibu negara ASEAN, termasuk Ibu Negara RI Iriana Joko Widodo. Di momen itu, Iriana memperkenalkan Indonesia kepada para pendamping kepala negara atau pemerintahan anggota ASEAN melalui wajah baru TMII.

Dalam foto itu, Iriana tampil anggun dalam balutan kebaya khas Jakarta. Penasaran sepert apa potret cantiknya? Berikut rangkumannya dari Gallery ASEAN 2023.

Pakai kebaya encim

Potret cantik Iriana Jokowi saat menghadiri acara Spouse Program di Taman Mini Indonesia Indah. Di momen itu Iriana memilih memakai busana adat Betawi. Iriana nampak anggun memakai kebaya encim warna ungu dengan sentuhan bordir bunga, kemudian dipadukan dengan rok batik warna senada full motif.

Menyematkan selendang

Momen Iriana bersama Ibu Negara Korea Selatan Kim Jung Sook. Di foto itu Iriana menambahkan selendang yang dijadikan sebagai hijab. Dia juga menambahkan high heels untuk menunjang penampilannya.

Pakai makeup tebal

Kebersamaan Iriana Jokowi bersama istri dari Perdana Menteri Malaysia, Datin Seri Dr Wan Azizah. Iriana nampak cantik memakai polesan makeup tebal dengan lipstik warna pink. Sementara Datin Seri Dr Wan Azizah memakai busana warna pink dan tersenyum ke arah kamera.